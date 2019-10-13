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В США обрушился многоэтажный отель: шокирующее видео
В субботу, 12 октября, в Новом Орлеане обрушился строящийся многоэтажный отель Hard Rock Hotel. Трагедия произошла около 09:00 по местному времени. По официальным данным, погиб по меньшей мере один человек. Еще трое считаются пропавшими без вести, 18 пострадавших доставлены в больницу.
Как утверждают очевидцы (и это подтверждают видеокадры), сначала обрушились верхние этажи здания.
За ними упали два подъемных крана. По мнению специалистов, теперь вся конструкция нестабильна. Она может рухнуть в любой момент.
Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Ожидалось, что это будет 18-этажный отель с 350 номерами. Гостиницу намеревались сдать в эксплуатацию весной 2020 года. Причина обрушения устанавливается.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали об обрушении двух жилых домов в Рио-де-Жанейро. Трагедия произошла в апреле. Тогда погибли три человека, еще 13 получили тяжелые травмы.
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