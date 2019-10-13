24.56 / 24.88 26.93 / 27.46
Киев: +13
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В США обрушился многоэтажный отель: шокирующее видео

1:27 13 октября 2019 102
Рухнувшее здание
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

В субботу, 12 октября, в Новом Орлеане обрушился строящийся многоэтажный отель Hard Rock Hotel. Трагедия произошла около 09:00 по местному времени. По официальным данным, погиб по меньшей мере один человек. Еще трое считаются пропавшими без вести, 18 пострадавших доставлены в больницу.

Как утверждают очевидцы (и это подтверждают видеокадры), сначала обрушились верхние этажи здания.

За ними упали два подъемных крана. По мнению специалистов, теперь вся конструкция нестабильна. Она может рухнуть в любой момент.

Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Ожидалось, что это будет 18-этажный отель с 350 номерами. Гостиницу намеревались сдать в эксплуатацию весной 2020 года. Причина обрушения устанавливается.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об обрушении двух жилых домов в Рио-де-Жанейро. Трагедия произошла в апреле. Тогда погибли три человека, еще 13 получили тяжелые травмы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Вор в законе

По понятиям: в Украине "раскороновали" известного "вора в законе" (фото)

Тина Кароль

Очень смело: Тина Кароль показала обнаженную грудь (фото)

Дмитрий Гордон и Алеся Бацман

У журналиста Дмитрия Гордона родился седьмой ребенок

Денис Пушилин

В сети сообщили о задержании в России главаря боевиков "ДНР" Пушилина

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер