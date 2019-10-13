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Происшествия

В Полтаве после нападения стаи собак умерла молодая женщина

13:52 13 октября 2019 20
собаки
Анна ВОЛКОВА, «ФАКТЫ» (Полтава)

В Полтаве скончалась молодая женщина, на которую утром 12 октября напала стая бродячих собак. 25-летняя полтавчанка умерла сутки спустя в реанимационном отделении 2-й городской клинической больницы.

«После поступления в больницу пострадавшая сутки находилась в стабильно тяжелом состоянии. У нее было диагностировано сильное переохлаждение, скальпированная рана головы и множественные укушенные раны на теле. Пока нельзя однозначно сказать, что именно привело к летальному исходу. Поэтому ждем результатов судмедэкспертизы. Но по факту смерти открыто уголовное производство», — сообщила «ФАКТАМ» пресс-офицер ГУНП в Полтавской области Полина Ларина.

Напомним, на женщину, проходившую мимо пруда по улице Леси Украинки, набросилась свора бездомных псов. В полицию о ЧП сообщила случайная свидетельница.

Экстренно прибывший на место происшествия экипаж патрульных обнаружил пострадавшую в зарослях в бессознательном состоянии. Семь разъяренных собак терзали несчастную, а заметив полицейских, начали бросаться и на стражей порядка. Правоохранителям пришлось приметить баллончики со слезоточивым газом, чтобы заставить псов отбежать от жертвы.

Напомним, случай в Полтаве не первый, когда неконтролируемые животные нападают на людей. Так в Киеве пес бойцовской породы бросался на посетителей супермаркета, а в Николаеве бродячая собака искусала пятерых человек в районе онкодиспансера.

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