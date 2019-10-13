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Лунный календарь на неделю: когда лучше садиться на диету и делать маникюр
О том, что можно — и чего нельзя — делать в течение каждого дня с 14 по 20 октября, когда лучше заключать сделки, устраивать свадьбы, стричься и делать маникюр, эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказала астролог Людмила Булгакова.
14 октября
Символ дня: виноградная лоза.
Характеристика: отличное время для праздника — чем веселее вы его проведете, тем лучше для всех — и для вас, и для окружающих вас людей. Отвечая на важные вопросы личного свойства, прислушивайтесь к своей интуиции.
Бизнес и финансы: можно приступать к реализации новых проектов — особенно повезет тем, кто занимается торговлей и творчеством. Рутинную, требующую усидчивости работу лучше отложить.
Личная жизнь: велики шансы встретить человека, которого захочется назвать своей второй половинкой.
Здоровье: велик риск травм и обострения заболеваний щитовидной железы.
Уход за внешностью: недопустимы пластические операции на лице и шее.
Спорт: можно заниматься кардиотренировками, качать мышцы ягодиц и пресса.
Дом, сад, огород: не стоит затевать большую стирку и делать генеральную уборку.
15 октября
Символ дня: зеркало.
Характеристика: не стоит бездумно следовать чужим советам и подражать поведению других людей — в этот день велика опасность стать жертвой обмана и мошенничества, поэтому надо жить исключительно своим умом.
Бизнес и финансы: ведению дел могут помешать негативные качества характера — упрямство, которое называют первым признаком тупости, тщеславие и склонность к скандалам и склочничеству. Поэтому тем, кто хочет чего-то добиться в профессии, стоит наступить на «горло собственной песне».
Личная жизнь: день не подходит для общения и свиданий, лучше провести его в одиночестве.
Здоровье: болезни этого дня длятся долго, но, к счастью, не дают осложнений. Нельзя делать операции на горле и щитовидной железе.
Уход за внешностью: можно красить волосы, закрашивать седину, удалять нежелательные волосы и делать татуировки.
Спорт: рекомендуется прорабатывать мышцы средней части тела — особенно, пресса.
Дом, сад, огород: можно заниматься мелкими домашними делами.
16 октября
Символ дня: паук.
Характеристика: день обладает негативной энергетикой, в это время можно потерять бдительность и попасть под чужое — дурное — влияние.
Бизнес и финансы: необходимо соблюдать осторожность — легко стать жертвой мошенников и потерять свои сбережения.
Личная жизнь: не стоит назначать свадьбу — есть риск того, что она расстроится в последний момент.
Здоровье: рекомендуется соблюдать диету — чревоугодие и вредные привычки могут стать причиной обострения хронических заболеваний.
Уход за внешностью: можно обесцвечивать волосы.
Спорт: хороший результат дадут упражнения для мышц таза.
Дом, сад, огород: приветствуются домашние дела любой степени сложности.
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17 октября
Символ дня: орел.
Характеристика: день идеально подходит для духовных практик. Можно приступать к воплощению в жизнь любого проекта — даже самого сложного и непредсказуемого.
Бизнес и финансы: любые финансовые операции — от открытия финансовых счетов и депозитов и до заключения сделок и подписания договоров — обречены на успех.
Личная жизнь: стоит воздержаться от выяснения отношений с близким человеком.
Здоровье: нельзя переоценивать свои силы, взваливая на себя непомерную нагрузку, это чревато серьезными недомоганиями.
Уход за внешностью: не рекомендуется делать маникюр и наращивать ногти.
Спорт: особое внимание нужно уделить мышам бедер и ягодиц.
Дом, сад, огород: замечательный день для любых домашних дел.
18 октября
Символ дня: колесница.
Характеристика: день революционных перемен, когда любой — даже самый тихий — человек обнаружит в себе черты бунтаря. Приветствуются занятие благотворительностью.
Бизнес и финансы: вероятны профессиональные предложения, которые станут источником солидной прибыли.
Личная жизнь: хорошее время для встречи с людьми из прошлого — старыми друзьями и бывшими возлюбленными — можно попробовать вернуть былые отношения, войдя второй раз в одну и ту же реку.
Здоровье: звезды рекомендуют сесть на диету, отказавшись от вредной пищи и алкоголя.
Уход за внешностью: рекомендуется делать гимнастику для мышц лица и очищающие кожу маски, посещать баню и сауну.
Спорт: особое внимание нужно уделить мышам бедер и ягодиц.
Дом, сад, огород: приветствуются любые домашние дела.
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19 октября
Символ дня: книга.
Характеристика: время постижения новых знаний и мудрости, которая до этого времени была скрыта от нас. Энергии дня усиливают умственные и креативные способности, поэтому, прежде всего, выиграют люди интеллектуальных и творческих профессий.
Бизнес и финансы: не самый лучший день для деловых встреч и торговых операций.
Личная жизнь: в брак стоит вступать только в случае не только физической, но и духовной общности влюбленных.
Здоровье: нужно избегать хирургического вмешательства в области позвоночника и тазобедренных суставов. Нельзя голодать и сидеть на диете.
Уход за внешностью: стрижка не лучшим образом отразится на структуре волос — они станут тонкими и непослушными. Можно делать завивку — как химическую, так и биологическую.
Спорт: рекомендуется делать приседания, выпады и подъемы ног.
Дом, сад, огород: можно квасить капусту и заниматься выпечкой.
20 октября
Символ дня: химера.
Характеристика: энергии дня могут быть опасными для человека, поэтому не стоит ввязываться в авантюры и рисковать — легко можно потерять не только имущество, но и здоровье. Не стоит отвечать агрессией на агрессию: если вас намеренно задевают, лучше промолчать и отойти в сторону.
Бизнес и финансы: чтобы не стать жертвой чужой алчности, подписывая любой документ, внимательно читайте все, что в нем написано — особенно текст, напечатанный мелким шрифтом.
Личная жизнь: общаясь с близкими людьми, нужно следить за каждым своим словом — любое неосторожное высказывание может стать причиной конфликта.
Здоровье: чтобы проявившаяся в это день болезнь не перешла в хроническую стадию, нужно сразу же принять меры — обратиться к врачу и начать лечение.
Уход за внешностью: от стрижки, маникюра и педикюра лучше отказаться.
Спорт: хороший результат даст нагрузка на позвоночник, спину, суставы и колени.
Дом, сад, огород: можно заниматься консервированием, делать соки и домашнее вино.
В эксклюзивном комментарии «ФАКТАМ» астропсихолог Валентина Виттрок назвала опасные и благоприятные дня октября.
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