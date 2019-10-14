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В центре Киева разбилась "подрезанная" маршрутка с пассажирами: видео с места ЧП
В Киеве в районе метро «Лукьяновская» маршрутка № 499 с людьми снесла столб. По словам водителя автобуса, его «подрезал» легковой автомобиль, поэтому он был вынужден свернуть в сторону.
Инцидент произошел около 8:00 по адресу улица Юрия Ильенко, 3. Одну из пассажирок буса пришлось госпитализировать.
Также из-за поваленной электроопоры было остановлено движение троллейбусов № 6, 16, 18, 19, 19д, 30, 33. На месте работают коммунальные службы, которые восстанавливают контактную сеть электротранспорта.
В сети появилось видео с места инцидента. Его опубликовали очевидцы в паблике dtp.kiev.ua.
Напомним, в Запорожье до сих пор расследуют обстоятельства смертельного ДТП с участием маршрутки, в которую въехала фура MAN. Полиция ищет бежавшего с места аварии водителя микроавтобуса.
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