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Политика

Скандал с Трампом и Зеленским пошел Украине на пользу, — экс-посол в США Чалый

12:23 14 октября 2019 308
Скандал с Трампом и Зеленским пошел Украине на пользу,&nbsp;— экс-посол в США Чалый
Инф. «ФАКТОВ»

Бывший глава дипломатического представительства Украины в США Валерий Чалый прокомментировал обнародование стенограммы переговоров Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По мнению дипломата, такая публикация не только не несет риски для нашей страны, но и идет ей на пользу. Об этом дипломат рассказал в интервью Левому берегу.

Объясняя свое мнение, Чалый отметил, что теперь делать те вещи, о которых шла речь в разговоре двух лидеров, будет намного сложнее.

«Так что, если все эти телефонные разговоры, эти распечатки правдивы, то есть возможность избежать втягивания Украины в американские внутренне-политические раздоры», — заявил экс-посол.

Напомним, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко подтвердил, что после обнародования Администрацией президента США текста телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в отношениях Киева с Берлином и Парижем начало ощущаться «определенное напряжение».

Читайте также статью «ФАКТОВ» «Трамп влип в громкий скандал из-за разговора с Зеленским: почему президенту США грозит импичмент».

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