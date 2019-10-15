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Муж, сняв насильника с жены, изрезал в лохмотья его «мужское достоинство»
В Харьковской области местный житель, увидев как на улице насилуют его жену, искромсал насильнику причинное место. Спас насильника, которому грозила смерть от потери крови, полицейский патруль.
В ночь на 13 октября, патрулируя территорию в поселке Шевченково Купянского района Харьковской области, полицейская группа быстрого реагирования заметила женщину, одежда которой была «не в порядке» и лежащего рядом мужчину. Подъехав к ним, правоохранители увидели, что у мужчины разбита голова и сильное кровотечение в области паха. Пострадавшего, оказавшегося 25-летним жителем граничащего с поселком села Огурцовка, госпитализировали в районную больницу. По неофициальным данным, у него полностью отрезан член и пострадали тестикулы. А доставленная в Шевченковское отделение полиции женщина написала заявление об изнасиловании.
Как установило следствие, в тот вечер женщина с мужем и друзьями отдыхала в местном кафе. Около часа ночи она одна ушла домой. Но возле самого дома, до которого от кафе несколько минут ходьбы, на нее напал неизвестный и, используя физическое преимущество, начал насиловать. Но в это время домой возвращался и муж жертвы. Поспешив на крики о помощи, он увидел, что кто-то насилует его супругу и, сняв насильника с женщины, дал волю чувствам. К счастью для пострадавшего, неподалеку проезжал патруль — заметив мигание проблесковых маячков, разъяренный муж убежал.
По фактам изнасилования и нанесения тяжких телесных повреждений были открыты уголовные производства. Сотрудники уголовного розыска задержали беглеца в ту же ночь, рассказала «ФАКТАМ» замначальника отдела коммуникации Харьковского областного главка полиции Оксана Калмыкова. За нанесение тяжких телесных повреждений 27-летнему мужчине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы. Наказание насильнику предусмотрено гораздо меньше — от трех до пяти лет.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове арестовали педофила, похитившего 12-летнюю школьницу и снимавшего видео ее изнасилования.
А в Броварах мужчина похитил и три дня насиловал женщину-инвалида, пока домой не вернулась его сожительница.
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