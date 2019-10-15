Украина

Кремлевский пропагандист Борис Корчевников смог беспрепятственно приехать в Киев, поскольку в Украине не был введен запрет на въезд россиянина. С таким заявлением выступили украинские пограничники.

«Для ведущего телеканала „Россия-1“ Корчевникова, незаконно посещавшего аннексированный Крым, не было запрета на въезд в Украину», — заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко Укринформу.

Напомним, ранее Корчевников приехал в Киев и записал видео на территории Киево-Печерской лавры. Также российский пропагандист собирался посетить международный кинофестиваль православного кино «Покров».

Запретить въезд Корчевникову Украина предлагала еще летом 2014 года за антиукраинскую деятельность. Позднее добавился еще один повод для запрета на поездки — телеведущий незаконно ездил в аннексированный Россией Крым.

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