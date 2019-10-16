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Осталась 13-летняя дочь: появились новые детали про женщину-солдата, убитую снайпером на Донбассе
После гибели на Донбассе 36-летней военнослужащей Ярославы Никоненко, был объявлен сбор средств для помощи семье. У погибшей военной 101-й бригады Генштаба ВСУ осталась 13-летняя дочь.
Сбор средств семье Ярославы объявила ведущая Янина Соколова.
Ярослава Никоненко пошла на фронт вслед за отцом — Сергеем Никоненко. Тот зачислился добровольцем в ряды «Айдара», был хорошим корректировщиком, а в январе 2015 года погиб под Трехизбенкой Луганской области при обстреле. Журналист Юрий Бутусов рассказал подробности о семье Никоненко.
Прощались с «айдаровцем» сначала в Киеве на Майдане, а затем в родном Миргороде.
Младшая дочь Никоненко Богдана рассказывала в интервью «ФАКТАМ», что с начала боевых действий на Донбассе тоже подключилась к помощи военным. Была волонтером, развозила гуманитарные грузы по блокпостам, а потом пришла в «Айдар»: сначала поваром, а позже в санитарную роту.
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