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Запад может снять санкции с Кремля из-за импорта Украиной электроэнергии из РФ, — международные СМИ

Инициированный главой энергетического комитета украинского парламента Андреем Герусом импорт электроэнергии из РФ может привести к снятию с России международных санкций. Об этом идет речь в материале I’Europeenne de Bruxelles «Зачем олигарх Коломойский помогает Путину отменить санкции за аннексию Крыма?».

«1 октября Украина начала коммерческий импорт электроэнергии из РФ. Импорт ровным графиком мощностью 100 МВт осуществляла фирма „Юнайтед Энерджи“, которая входит в сферу контроля предпринимателя Игоря Коломойского», — сообщил автор материала.

В материале отмечается, что импорт производится российским монополистом «Интер РАО ЕЭС», глава Совета директоров которого Игорь Сечин находится под персональными санкциями США и Канады из-за активного участия в аннексии Крыма. Кроме того, Сечин является давним другом российского президента Владимира Путина.

По словам автора, этот факт вызвал большую обеспокоенность западных партнеров Украины. Он также допускает, что импорт электроэнергии из РФ может стать причиной для снятия с России международных санкций.

«Импортом электроэнергии из РФ Украина озадачила своих западных союзников. Нужно понять, чего на самом деле хочет олигарх Коломойский: получить дополнительную прибыль благодаря недорогой электроэнергии из России или помочь Путину снять санкции за Крым и Донбасс? Кто ответит на этот вопрос? Президент Зеленский пока молчит…» — отмечает автор материала.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку, которая позволяет закупать украинскими потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам из России.

Ранее экс-глава Службы безопасности Валентин Наливайченко заявил, что международные партнеры Украины выражают серьезную обеспокоенность тем, что Украина покупает электроэнергию у российской компании «Интер РАО», руководитель которой Игорь Сечин находится под санкциями США за аннексию Крыма. Наливайченко подчеркнул недопустимость ведения бизнеса со страной-агрессором.

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