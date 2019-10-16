Армия Асада заняла военные базы, спешно брошенные американцами в Сирии

Мир

Cирийская армия заняла город Манбидж на границе с Турцией. Об этом стало известно 15 октября. Еще три дня назад в Манбидже располагались две американские военные базы. Но американцы их покинули, выполняя приказ президента Дональда Трампа. Глава Белого дома отдал его, узнав, что Турция начинает масштабное наступление своих войск на севере Сирии.

Операция «Источник мира», по словам ее инициатора, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, направлена на борьбу с террористами. Таковыми турецкий лидер считает курдов, чьи отряды самообороны на протяжении нескольких лет были верными союзниками американцев в войне против «Исламского государства». США помогали курдам оружием и боеприпасами. Лидеры курдов рассчитывали на то, что Вашингтон поможет им создать на границе с Турцией полуофициальную автономию.

Но Эрдогану такой ход событий не нравился категорически. Президент Турции не раз критиковал США и НАТО за эту политику. Эрдоган решил, что нужно отодвинуть курдов как можно дальше от турецкой границы. Он намерен создать зону безопасности глубиной 32 километра вдоль турецко-сирийской границы. В этой зоне, по мнению Эрдогана, курдов не должно быть вообще.

О начале операции «Источник мира» стало известно 9 октября. Трамп заранее распорядился вывести американских военнослужащих из контролируемых курдами районов. В воскресенье, 13 октября, стало известно о том, что президент Сирии Башар Асад и курдские группировки, ранее поддерживавшие США и антитеррористическую коалицию по борьбе с «Исламским государством», достигли соглашения вместе противостоять наступлению турецкой армии на севере Сирии. Переговоры прошли на военной базе Хмеймим, которая используется российской авиацией. Из этого следует, что Россия приложила усилия к тому, чтобы эта сделка состоялась.

Для чего такой альянс Асада с курдами нужен Москве? Курдские военизированные отряды YPG и SDF контролируют на сегодняшний день значительную территорию на севере Сирии. Они получили его после разгрома «Исламского государства». Предательство Трампа, а именно так курды оценивают решение американского президента вывести свой контингент, подтолкнуло курдских лидеров к поиску новых союзников.

Сложившуюся ситуацию несколько дней назад очень четко описал один из курдских генералов Мазлум Кобани Абди, общаясь с американскими журналистами. «Мне нужно знать, способны ли вы защитить мой народ, и остановить эти бомбардировки. Потому что, если вы на это не способны, мне нужно будет заключить договор с режимом Асада и Россией и пригласить сюда их самолеты, чтобы они нас защитили», — заявил он репортеру CNN.

До начала турецкой операции большая часть Сирии контролировалась Асадом. Однако на севере значительный регион находился под контролем курдов, которых поддерживали Соединенные Штаты. Для России в ее борьбе за влияние в регионе было очень важно полностью вытеснить американцев из Сирии. Воевать с курдами было слишком опасно и дорого. Похоже, в Кремле придумали куда менее затратный, но при этом более эффективный вариант.

Зная, как Эрдоган не любит курдов и опасается усиления их влияния на границах Турции, президент России Владимир Путин в ходе своих встреч с турецким лидером, видимо, дал ему понять, что в Сирии созрела ситуация, когда можно начать наступление. А теперь Москва извлекает прямую выгоду. Асад, поддерживаемый Кремлем, договорился с курдами. И весь северный регион Сирии переходит под контроль Дамаска, а значит, и Москвы.

Это переломный момент в сирийском конфликте. США окончательно утратили свое влияние в этой стране. Россия же теперь может выглядеть на международной арене как миротворец! Путин выступит посредником в переговорах между Асадом и Эрдоганом. Турция получит гарантии того, что курды не смогут создать свою автономию в Сирии. Следовательно, Эрдоган достиг своей цели и может прекращать военную операцию. В Европе, где Великобритания, Германия и Франция призывают Турцию прекратить наступление в Сирии, тоже будут довольны. А Россия наглядно продемонстрирует всему миру, что способна отстаивать свои интересы на Ближнем Востоке. Значит, она способна это делать и в других точках планеты, включая Африку, Южную Америку, Восточную Европу, наконец.

В чем заключается суть соглашения между Асадом и курдами? Напомним, Дамаск уже спешно приступил к его реализации. Сирийская армия вступает в военно-политический союз с курдскими отрядами самообороны (SDFи YPG) и усиливает охрану границы с Турцией. Курды в ответ не препятствуют возвращению на контролируемые ими территории сирийских государственных структур, включая полицию и спецслужбы. Реальная власть переходит к людям Асада, но они не будут настаивать на ликвидации SDF и YPG. Сирийские войска при поддержке курдов берут под контроль ключевые на севере страны города — Кобани, Манбидж и другие. Переброска войск Асада на север уже идет полным ходом. Пока до открытых боевых столкновений между сирийской и турецкой армией дело не дошло. Кстати, именно российские военные патрулируют линию соприкосновения турецкой и сирийской армий.

Эрдоган заявил, что Анкара не возражает против того, чтобы сирийская армия контролировала Манбидж. Для него главное — чтобы город покинули курдские формирования. «Уважаемому президенту Путину я то же самое говорил. Если вы вычищаете Манбидж от террористов, то, пожалуйста, вы или Асад пусть это обеспечат», — заявил Эрдоган турецким журналистам на борту самолета по пути из Азербайджана, где он был в эти дни с официальным визитом. В ближайшие дни президент Турции отправится на переговоры к Путину. Инициатива проведения встречи исходит из Москвы.

16 октября турецкий лидер принял в Анкаре вице-президента США Майка Пенса и госсекретаря Майка Помпео. Белый дом пытался еще раз уговорить Эрдогана отказаться от наступления в Сирии. Однако турецкий президент твердо заявил, что военная операция будет продолжена. Введенные Вашингтоном санкции его не пугают.

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