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Украина

Зеленский подписал закон, зазывающий в Украину иностранных киношников: что им обещают

19:40 16 октября 2019 79
Президент Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в Законе «О государственной поддержке кинематографии в Украине», который Рада приняла 20 сентября 2019 года. Напомним, также стало известно о подписании президентом закона, расширяющего права Государственного бюро расследований и НАБУ на прослушку.

Новым законом о поддержке кинематографии предусмотрена возможность предоставления государственной субсидии для возвращения 25% квалифицированных расходов, понесенных иностранным субъектам кинематографии при производстве фильма в Украине.

Кроме того, иностранные кинопроизводители могут рассчитывать на возврат дополнительных 5% в случае, если они будут использовать для создания фильмов произведения украинских авторов или сюжет об Украине.

Напомним, в начале октября в Украине побывал голливудский актер Том Круз, который на встрече с Владимиром Зеленским заявил о планах снять в нашей стране новый фильм. Актер побывал в Киеве, Одессе и Львове.

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