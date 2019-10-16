Украина

Зеленский подписал закон, зазывающий в Украину иностранных киношников: что им обещают

Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в Законе «О государственной поддержке кинематографии в Украине», который Рада приняла 20 сентября 2019 года. Напомним, также стало известно о подписании президентом закона, расширяющего права Государственного бюро расследований и НАБУ на прослушку.

Новым законом о поддержке кинематографии предусмотрена возможность предоставления государственной субсидии для возвращения 25% квалифицированных расходов, понесенных иностранным субъектам кинематографии при производстве фильма в Украине.

Кроме того, иностранные кинопроизводители могут рассчитывать на возврат дополнительных 5% в случае, если они будут использовать для создания фильмов произведения украинских авторов или сюжет об Украине.

Напомним, в начале октября в Украине побывал голливудский актер Том Круз, который на встрече с Владимиром Зеленским заявил о планах снять в нашей стране новый фильм. Актер побывал в Киеве, Одессе и Львове.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter