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Сгорели заживо: под Одессой машина врезалась в кирпичную стелу и взорвалась (фото, видео)
Поздно вечером (примерно в 22:40) в среду, 16 октября, в результате ДТП в Килийском районе (на юге Одесской области) в массивную кирпичную стелу врезалась легковушка. От удара начался сильный пожар, двери заклинило, и в считаные минуты авто взорвалось. (В тот же день на автодороге Белая Церковь — Кременец произошло жуткое ДТП, в котором погибла женщина.)
Как стало известно «ФАКТАМ», ДТП произошло на автодороге Килия — Струмок при въезде в село Дмитровка. 31-летний водитель Volkswagen Passat ехал на большой скорости со стороны райцентра Килия. Дорогу окутал сильный туман, и весьма вероятно, что водитель в темноте не справился с управлением. Машина слетела с дороги и «поцеловалась» со стелой.
По предварительным данным, в салоне находились молодые мужчина и женщина.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что страшная авария произошла днем ранее под Николаевом — при лобовом столкновении автомобилей погибли четыре человека, пострадали также дети.
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