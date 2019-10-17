В киевском вузе разгорелся скандал из-за русского языка: что произошло на самом деле

Украина

В известном столичном вузе КНЭУ (Киевский национальный экономический университет) разгорелся скандал. Студент-заочник Богдан Маланчук обвинил одну из преподавательниц в том, что она вела пару на русском языке, а в ответ на его требование перейти на украинский спросила не националист ли он. Студент обвинил преподавательницу в нарушении закона «О высшем образовании» и написал об этом инциденте в Facebook. В то же время в КНЕУ озвучивают совсем другую версию событий: говорят, что пару преподавательница вела на украинском, а студент специально стал провоцировать ее на конфликт, придравшись к тому, что она зачитала на русском несколько строк.

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«На мою просьбу говорить на украинском преподаватель по уголовному праву в шутку ответила: «Можно, но чуть позже», — написал в Facebook Богдан Маланчук. — Класс хихикает, она продолжает говорить на русском. Буквально через минуту начинает со мной разговаривать: «Вы что, националист? Или по-русски не понимаете?» Говорю ей, что есть закон «О высшем образовании», и там четко все указано. И что я хочу, чтобы преподаватель, который преподает право, придерживался хотя бы элементарного — закона «О высшем образовании».

Ну и тут начинается… Особый контроль:

— А вы домашние задания сделали?

— Да.

— А где вы их взяли?

— Сам написал, с головы.

— А откуда мне знать?

— Таких задач в книжках нет (в частности, были задачи о российско-украинской войне и недавнем случае с террористом на мосту Метро).

Начинает считать их, вычитывать и в результате замолкает, потому что не к чему придраться…"

«ФАКТАМ» Богдан Маланчук рассказал подробности.

- С этой преподавательницей у меня была первая пара, — рассказал нам Богдан. — Я учусь на заочном, нам заменили преподавателя, и ее я видел впервые. Я немного опоздал на пару, потому что учусь в другом университете, где у меня был модуль. Прихожу, а она начинает обращаться ко мне на русском. Я принципиально стал переводить то, что на говорит, на украинский: «Пара за півгодини закінчиться, розумію». Она продолжала говорить на русском, не обращая на меня внимания. Я поднимал руку, но она меня игнорировала. А потом был диалог, который я изложил в Facebook. Она спросила, не националист ли я и.т.д.

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После этого разговора она продолжила пару уже на украинском. Сначала мы разбирали примеры по уголовному праву, но потом она стала рассказывать какие-то странные вещи о том, как в Румынии работают по 400 часов бесплатно. «Такая евроинтеграция ваш нужна? — говорила. — Хотите такое? В Румынии 400 часов в год нужно отработать бесплатно. Нам нужно менять свои законы. Вы все поедете в Польшу, будете там за тысячу долларов работать сантехниками и уборщиками. А в Европе вообще скоро хотят сделать курсы хирургов. Хотели бы вы, чтобы вас оперировал человек, который был три месяца на курсах хирурга?» Я пытался возразить, говорил, что это не так, это глупость. Но преподавательница показательно меня игнорировала.

Пост Богдана Маланчук в Facebook об этом инциденте вызвал в сети большой резонанс. Разбираясь в ситуации, «ФАКТЫ» обратились в КНЭУ. В вузе нам рассказали немного другую версию событий.

- Мы разбирались в этой ситуации, — рассказал «ФАКТАМ» помощник ректора — начальник отдела кадров Киевского национального экономического университета Богдан Чиж. — Говорили с заведующим кафедрой и с самой преподавательницей. Она в присутствии своего руководителя рассказала, что пару проводила на украинском языке. Студент, который опубликовал пост в Facebook, опоздал на половину пары. Когда он пришел, преподаватель приводила примеры по уголовному праву в рамках международного законодательства, и зачитала распечатку одного такого примера на русском языке. Она дословно зачитала пример, не более того. В ответ на претензии студента с юмором спросила: «Вы националист?» — и после этого началось… Эта преподавательница давно работает в нашем вузе и всегда разговаривает и читает лекции на украинском языке, студенты могут это подтвердить. В нашем вузе и ректор, и проректоры требуют, чтобы преподавание велось исключительно на украинском, и так и происходит. Но иногда бывают случаи, когда преподаватель может что-то дословно зачитать на другом языке — будь то русский, или английский. Бывает, что студенты сами просят перевести им какую-то терминологию на русский. Чаще всего такие просьбы бывают у переселенцев, которые росли и жили в русскоязычной среде. Преподаватель может пойти им навстречу, и это нормально. Но преподавание в КНЭУ ведется на украинском языке.

Слова Богдана Маланчука о том, что преподаватель говорила о евроинтеграции и «работе в Польше за тысячу долларов» Богдан Чиж прокомментировал так:

- Возможно, она что-то подобное и сказала на эмоциях. Но точно без того контекста, который был отображен в соцсетях. Иногда студенты сами пытаются спровоцировать преподавателя, чтобы выделиться, показать себя перед сверстниками… Бывают разные ситуации. Но поверьте, мы сами заинтересованы в том, чтобы вырастить сознательных граждан Украины, которые будут любить и уважать свою страну.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о профессоре киевского вуза МАУП, который на лекциях учил студентов любить Россию. После скандала в прессе оскандалившегося преподавателя уволили. Также сообщалось об увольнении школьного учителя-сепаратиста под Одессой.

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