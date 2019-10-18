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Трамп и Эрдоган договорились по курдам без их ведома и участия
В четверг, 17 октября, в Анкаре состоялись переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эдогана с вице-президентом США Майком Пенсом. На встрече присутствовали также государственный секретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Турции Мелвут Чавушоглу. Переговоры длились не менее четырех часов.
Пенс и Помпео прибыли в Анкару с одной целью — убедить Эрдогана остановить военную операцию «Источник мира» в Сирии. Все западные СМИ, а также политологи были уверены, что эта миссия обречена на провал. Турецкий президент был твердо настроен продолжать наступление на севере Сирии с целью оттеснить из приграничных районов военизированные отряды самообороны курдов. Эрдоган хочет создать вдоль турецко-сирийской границы зону безопасности глубиной 32 километра. По его словам, цель будет достигнута, если в этой зоне не останется ни одного курда.
Операция началась 9 октября. Президент США Дональд Трамп, как выяснилось теперь, накануне направил Эрдогану письмо, текст которого совершенно не соответствует дипломатическим канонам. Накануне визита Пенса и Помпео в Анкару американские СМИ опубликовали это послание:
«Уважаемый господин Президент,
Давайте обсудим хорошую сделку! Вы не хотите, чтобы Вас обвинили в резне и убийстве тысяч людей, а я не хочу быть ответственным за разрушение турецкой экономики — но я могу ее разрушить. Я уже немного показал Вам это на примере пастора Брансона.
Я много работал над тем, чтобы решить Ваши проблемы. Давайте не будем подводить весь мир. Вы можете достичь отличной сделки. Курдский генерал Мазлум хотел бы вести с Вами переговоры — и он готов пойти на компромиссы, которых в прошлом Вы бы никогда не добились. Я конфиденциально прилагаю копию его письма мне, которое я только что получил.
Вы войдете в историю в выгодном свете, если поступите правильно и гуманно. Но она навсегда запомнит Вас как дьявола, если дела пойдут не по хорошему сценарию. Не стройте из себя крутого парня. Не будьте дураком! Позвоню Вам позже".
Подлинность письма подтверждают как в Белом доме, так и в Анкаре. Эрдоган прочитал его и тут же выбросил в корзину с мусором. А потом отдал приказ о начале военной операции в Сирии. Трамп тем временем отдал свой приказ о выводе из данного региона всех американских военнослужащих.
Что было дальше, «ФАКТЫ» уже подробно сообщали. Сначала турецкие войска уверенно продвинулись вперед. Курды обвинили их в гибели мирных жителей. Были также сообщения, что турки атаковали гуманитарный конвой, в котором были иностранные журналисты и волонтеры. Анкара это опровергает.
«Источник мира» вынудил курдских лидеров усомниться в США. Решение Трампа об отводе американских военных было воспринято как предательство со стороны Вашингтона. И курды пошли на сделку с Башаром Асадом и Россией. Сирийские войска немедленно выдвинулись на встречу турецкой армии и заняли брошенные американцами объекты. За эту поддержку от бывшего врага курды согласились на возвращение полного контроля Асада над северными территориями Сирии. Путин между тем пригласил Эрдогана в Москву на переговоры.
Все это в Вашингтоне вызвало резкую критику в адрес решения Трампа бросить курдов. Конгресс США принял резолюцию, осуждающую действия президента. Причем за нее проголосовали не только демократы, но и многие республиканцы.
После голосования лидеры Конгресса из числа демократов встретились с Трампом, что привело к новому скандалу. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, лидер демократического большинства в Палате представителей Стени Хойер и лидер демократов в Сенате США Чак Шумер демонстративно покинула Белый дом, прервав беседу с президентом. За этим последовали взаимные обвинения.
Пелоси, Хойер и Шумер заявили журналистам, что у Трампа был «нервный срыв». Президент кричал на 79-летнюю Нэнси Пелоси, оскорблял ее, называл «третьесортным политиком».
Трамп в Twitter отреагировал моментально. Президент написал, что срыв был у «нервной Нэнси». Тем не менее, отправил Пенса и Помпео в Анкару.
И вот результат — США и Турция договорились о том, что «Источник мира» будет приостановлен на 120 часов, то есть пять суток. За это время курды смогут спокойно покинуть приграничные с Турцией районы. И Эрдоган получит свою «зоны безопасности». Обеспечивать выход курдов должны американские военные.
Если Анкара убедится, что курды действительно покинули указанные территории, военная операция будет отменена полностью. А США, в свою очередь, отменят введенные в отношении Турции санкции.
Трамп тут же написал в Twitter: «Отличные новости! Спасибо Эрдогану. Миллионы жизней будут спасены!».
Однако пока не ясно, как отреагируют на «отличные новости» курды. Пенс заявил, что переговоры с ними уже начались. Но сами курды пока от комментариев воздерживаются. Поверят ли они еще раз американцам или предпочтут придерживаться условий сделки, заключенной с Дамаском и Москвой, сейчас это главный вопрос.
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