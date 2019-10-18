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Знакомство в соцсети закончилось "групповухой": в Одессе 10 мужчин изнасиловали двух подростков
Жительницы ближнего к Одессе городка — Беляевки — познакомились в соцсети с мужчиной по имени Саша, который пригласил 15-летнюю и 17-летнюю девушек погулять в областном центре. «Джентльмен» заехал за новыми «сетевыми» знакомыми, и все вместе отправились на «Жигулях» в Одессу.
«Гулянка» здесь оказалась простой «заманухой». Девушек доставили в частный дом, что в Киевском районе города, где изнасиловали. По предварительным сведениям, которые удалось раздобыть одесским тележурналистам, в этой «групповухе» по улице Долгой принимали участие десять мужчин.
Как уточнили в отделе коммуникации областного главка, полиция начала расследование.
«По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ст. 152 ч. 3 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Проводятся следственно-оперативные действия, направленные на установление обстоятельств происшествия и лиц, к этому причастных» — сообщили в отделе.
В полиции также подтвердили фабулу случившегося, сославшись на обращение в правоохранительные органы одной из потерпевших. Ведется розыск автомобиля, за рулем которого был новый «знакомый» потерпевших.
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