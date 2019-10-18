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- 15:17 Гладковскому объявили о подозрении
Гладковскому объявили о подозрении
Национальное антикоррупционное бюро раскрыло, в чем подозревает Олега Гладковского, бывшего первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны. Экс-чиновнику инкриминируют два эпизода: закупки грузовиков «МАЗ» для Минобороны и неполные сведения в декларации о доходах.
Гладковский был задержан 17 октября, а на следующий день бюро сообщило, что подозревает экс-чиновника в нарушении двух статей Уголовного кодекса — ч.2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) и ст.366−1 (недекларирование доходов).
По первому эпизоду Гладковский подозревается в том, что включил в государственный оборонный заказ закупку за госсредства грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317). Грузовики закупались у дочернего предприятия компании «Богдан Моторс», где Гладковский является конечным владельцем. По версии следствия, автомобили были закуплены по завышенным ценам, и государство потеряло на этих закупках 1,062 млн гривен.
Еще одна статья, которую инкриминируют Гладковскому, это ошибки в декларации о доходах. Следствие подозревает, что чиновник, заполняя ведомость, не задекларировал доходы супруги от сдачи в аренду киевской недвижимости. Предполагается, что доходы, не включенные в декларацию, могли достигать 54 тыс. долларов в 2016 году, 63 тыс. долларов в 2017 году и 47,5 тыс. долларов в 2018-м.
Напомним, Гладковский был уволен из Совета нацбезопасности после того, как журналисты-расследователи заявили о якобы причастности сына чиновника к коррупционным схемам в оборонной сфере. Позднее НАБУ уточнило, что расследует деятельность Гладковского, но не возможные хищения в «Укроборонпроме», а ошибки в декларации чиновника.
17 октября Гладковский в СИЗО объявил голодовку, называя задержание незаконным и протестуя против произвола следственных органов.
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