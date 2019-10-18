Известный киевский мурал американского художника "убили" ради рекламы

Украина

В Киеве на месте уничтоженного мурала от американского художника появится огромный рекламный баннер. Об этом сообщил народный депутат, режиссер и арт-куратор Гео Лерос.

По информации Лероса, рекламный баннер размером 15,5 на 43,5 метра займет практически всю стену здания. Работы по установке уже начались.

«Вместо мурала, который оживлял пространство вокруг и создавал определенную эстетику, там будет реклама, — возмутился арт-куратор в Facebook. — Крепления установлены уже, система подсветки тоже, теперь осталось ждать когда там появится какая-то реклама прокладок или препаратов от геморроя».

Напомним, красочный мурал на высотке на Харьковском шоссе 2-А (Дарницкий район) появился в 2016 году. Автором стал художник из Майами Эрнесто Маранж. Мурал был выполнен в рамках проекта Art United Us.

Масштабный проект по украшению города муралами начался около 10 лет назад. За это время некоторые киевские муралы вошли в список лучших в мире.

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