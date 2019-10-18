«Шахтер» – «Динамо» (Загреб): прогнозы букмекеров на матч Лиги чемпионов

Спорт

Во вторник, 22 октября, донецкий «Шахтер» проведет поединок 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против сильнейшей команды Хорватии — загребского «Динамо». Матч пройдет в Харькове на ОСК «Металлист», начало — в 19:55 по киевскому времени.

«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА «ШАХТЕР» — «ДИНАМО» ЗАГРЕБ

Донецкий клуб лишь однажды пересекался с представителем Хорватии в еврокубках. В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов-2008/2009 жребий свел «горняков» как раз с загребским «Динамо», и тогда подопечные Мирчи Луческу легко прошли дальше — в Донецке была зафиксирована «сухая» победа хозяев (2:0, голы — Срна и Жадсон), а в Загребе «Шахтер» лишь подтвердил свое преимущество (3:1, голы у «горняков» — Луис Адриано, Брандао и Виллиан).

Ведущие украинские и иностранные букмекеры видят «Шахтер» фаворитом предстоящего матча (правда, без подавляющего преимущества «горняков»), выставив следующие коэффициенты.

«Фаворит Спорт»: победа «Шахтера» — 1,72, ничья — 3,75, победа «Динамо» — 5,00.

«Марафон»: победа «Шахтера» — 1,74, ничья — 3,76, победа «Динамо» — 5,40.

Parimatch: победа «Шахтера» — 1,71, ничья — 3,55, победа «Динамо» — 5,30.

William Hill: победа «Шахтера» — 1,67, ничья — 3,70, победа «Динамо» — 5,25.

Bet365: победа «Шахтера» — 1,66, ничья — 3,75, победа «Динамо» — 5,00.

Отметим, что в другом матче группы C, в которой выступает «Шахтер», чемпион Англии «Манчестер Сити» примет итальянскую «Аталанту».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» перед матчем Лиги чемпионов разгромил «Колос» и добыл 13-ю подряд победу в чемпионате Украины.

Фото ФК «Шахтер»

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