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Квартал головного мозга: Богдан озадачил сеть троллингом по поводу своей близости с Зеленским
Глава Офиса президента Андрей Богдан решил пошутить по поводу своих постоянных сопровождений Владимира Зеленского и «нашептываний» ценных советов главе государства. На странице в Facebook Богдан опубликовал фото, где у Зеленского новый подсказчик — актер из сериала «Слуга народа» Станислав Боклан.
Слишком частые совместные появления Богдана и Зеленского были обыграны артистами «Квартала» в номере «Я буду всегда с тобой». Кроме того, поведение Зеленского и Богдана на публичных мероприятиях сравнили с выходками школьников на «галерке». Таким образом новым фото Богдан попытался потроллить шутников.
В соцсетях юмор от главы президентского Офиса оценили не все. Чаще звучали критические отзывы и советы Богдану заняться наконец своими непосредственными обязанностями.
Были и те, кому троллинг понравился. Главе Офиса президента предложили попробовать свои силы на сцене.
Напомним, Станислав Боклан в сериале «Слуга народа» сыграл премьер-министра Юрия Ивановича Чуйко при Голобородько-президенте (роль Голобородько исполнял Зеленский). После того, как Зеленский стал президентом, он еще раз появился на экране с актером Бокланом, когда давал ему интервью о 100 днях в новой должности.
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