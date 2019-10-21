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Происшествия

В Одессе строительный кран врезался в трамвай (фото)

19:01 21 октября 2019 107
В Одессе строительный кран врезался в трамвай
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В понедельник, 21 октября, в Суворовском районе Одессы столкнулись строительный кран и трамвай. Инцидент произошел в 17 часов на Николаевской дороге, в районе предприятия «Одескабель».

У трамвайного вагона смята вся передняя часть. Вагоновожатый получил множественные травмы, включая повреждение ноги. В настоящее время движение в районе ДТП блокировано. На место прибыли полиция и скорая помощь.

По словам очевидцев, «автокран выехал на красный сигнал светофора, столкнулся с вагоном и протянул последний на десяток метров». Кто прав, а кто виновен в случившемся, выясняют полицейские. Информации о пострадавших пассажирах и пешеходах пока нет.

Как сообщили в КП «Одесгорэлетротранс», грузовой автомобиль КамАЗ (автокран) не предоставил преимущество в движении вагону трамвайного маршрута № 7, в результате чего произошло ДТП. Пострадавших среди пассажиров нет, водитель трамвая доставлен в больницу с травмой ноги. Движение маршрутов № 1 и 7 приостановлено.

Интересно, что в тот же день, 21 октября, в Одессе начались испытания нового трамвая Odissey Max— самого длинного в Украине.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе на перекрестке возле рынка «Привоз» женщина на Chery внесла коррективы в работу трамваев. Она припарковала автомобиль в месте, где разъезжаются трамваи, и ушла на рынок на целых два часа.

Между тем в Одессе аварии с трамваями происходят нередко. Так, летом прошлого года трамвай сошел с рельсов и врезался в столб.

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