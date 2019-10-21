Уроженец Одессы вошел в число богатейших людей в мире по версии Forbes

Мир

Новым долларовым миллиардером по версии журнала Forbes стал Влад Шмунис — уроженец Одессы. После переезда в США будущий миллиардер работал в компаниях HP и Ampex, а в 1993 году решил создать личный бизнес на передаче телефонного сигнала через интернет. Для этого понадобилось шесть лет. В 1999 году Влад Шмунис со своим партнером Владом Вендровым основал компанию Ring Central.

В начале октября 2019 года Ring Central объявила, что станет партнером поставщика телекоммуникационного оборудования Avaya на новой облачной платформе. Цена акций Ring Central сразу выросла на 28 процентов, а рыночная капитализация компании уже превысила 14 млрд долларов. Личное состояние господина Шмуниса достигло 1,3 млрд долларов.

Влад Шмунис вместе с родителями уехал в США в 1970-х годах. В Калифорнии окончил университет в Сан-Франциско, после чего устроился инженером на работу в один из стартапов Силиконовой долины.

«Я родился в Одессе, которая раньше была частью России, а теперь является частью Украины. Вся моя семья эмигрировала. Это было то, что нужно было делать в те дни, и нам посчастливилось выбраться. Мы рады, что это произошло. Я приехал в новую страну без денег и без друзей, без знания языка. Я должен был научиться постоять за себя. Я узнал, что могу выжить и сделать это. США — самая великая страна в мире, я действительно в это верю. Моя история является доказательством этого», — рассказывал Влад Шмунис профильному порталу Linkedin.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что другой уроженец Одессы, Лен Блаватник, занял четвертое место в списке самых богатых британцев. Его состояние на 2019 год оценивается экспертами в 18,6 млрд долларов. Блаватник живет в Лондоне.

В этом году принадлежащая Лену Блаватнику стриминговая платформа DAZN сделала Владимиру Кличко солидное предложение, чтобы украинец возобновил свою боксерскую карьеру.

А самым богатым человеком в мире американский журнал Forbes назвал Джеффа Безоса. По состоянию на 16 августа 2019 года его капитал оценивается в 110,7 млрд долларов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter