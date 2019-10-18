22 октября 2019

Помню, как в школьные годы мы пересказывали друг другу истории, приводившие всех в ужас. И это были не только глупые страшилки, состоящие из набора слов типа «В чёрной-чёрной комнате темной-темной ночью…» Особой популярностью пользовались у нас правдоподобные, где-то кем-то вычитанные рассказы о том, как люди обращают в пищу живых существ. И речь не шла о людоедах, живущих в глухих джунглях Африки или в долине реки Амазонки. С ними как раз все и так было понятно, людоеды они и есть людоеды. Ужас у нас вызывало то, что к подобному поеданию порой прибегали вполне нормальные люди, которые даже называли себя таким красивым словом — гурман. Они могли в Америке употреблять в пищу живых (!?) устриц, жалобным писком молящих о пощаде. А в странах Юго-Восточной Азии во время застолья есть ложками мозг живой (!!!) обезьяны, голову которой специально готовили для этой жуткой, на наш взгляд, трапезы… Нам даже представлять подобные вещи было страшно.

Прошли годы. Во время путешествий по разным странам мне такого всего довелось попробовать, что одно лишь перечисление странных блюд — начиная от змей и заканчивая скорпионами — могло бы отбить у вас, друзья мои, аппетит надолго. От предложений пройти процедуру поедания мозга живой обезьяны, которую по-прежнему предлагают в некоторых азиатских странах, отказывался, даже не думая. А вот устриц, якобы попискивающих о помиловании, пробовал много раз — и во Франции, и в Италии, и в Бельгии, и у нас в Украине. И, как правило, получал удовольствие, от которого можно, в принципе, легко обойтись. Тем более, если вспомнить о ценах на этот деликатес.

Кстати, должен заметить, что деликатесом устрицы были не всегда. Ещё в XVIII веке в Англии, Италии и Франции ими питались как богатые, так и самые бедные люди. Чарльз Диккенс в «Посмертных записках Пиквикского клуба» писал о том, что «бедность и устрицы всегда идут будто рука об руку». В Италии устрицы, кроме всего прочего, прослыли афродизиаком, укрепляющим «мужскую силу». И произошло это во многом благодаря легендам о «подвигах» Казановы, утверждавшим о поедании 50 устриц ежедневно на завтрак.

Во Францию традицию подавать к столу устрицы привезла с собой из Флоренции Екатерина Медичи, выйдя замуж за Генриха II. В Америке устрицами увлеклись несколько позже. Ровно 150 лет назад, 22 октября 1869 года, первую партию свежих устриц завезли в рестораны Балтимора. А ровно 120 лет назад, в 1899 году, в самом знаменитом ресторане Нового Орлеана «У Антуана», славившегося своим коронным блюдом «улитка по-бургундски» в связи с участившимися перебоями в поставках улиток заменили их устрицами. И назвали блюдо «Устрицы Рокфеллер». Почему именно «Рокфеллер»? Да потому что первый же посетитель, попробовав свежие устрицы, заявил, что их вкус «богат, как Рокфеллер!»

В Америке, между прочим, находится и самый популярный в мире устричный бар. В Grand Central Oyster Bar в Нью-Йорке ежегодно продают более двух миллионов устриц! Ну, а самым крупным производителем устриц в мире является Китай, на долю которого приходится около 80% мирового производства этого деликатесного моллюска. Среди европейских стран самым большим рынком устриц может похвалиться Франция, производящая до 180 тысяч тонн устриц в год.

Традиционно желая нашим сегодняшним именинникам добра и счастья, хочется также пожелать им получать от жизни побольше удовольствия. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.