Завалило бетоном: на трассе Днепр-Запорожье произошла смертельная авария (фото)

Происшествия

На трассе «Днепр-Запорожье» вечером 21 октября разбилась «Skoda Octavia». В районе поселка Соленое легковой автомобиль налетел на бетонную стелу с названием населенного пункта.

ЧП случилось на 426-м километре трассы. После столкновения автомобиля и стелы машину засыпало тяжелыми бетонными глыбами. 44-летний водитель погиб на месте аварии.

Для того, чтобы расчистить завалы, была вызвана бригада спасателей из областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Понадобилась специальная техника, чтобы извлечь поврежденный автомобиль и достать тело водителя.

Напомним, ранее синоптики предупредили, что видимость на дорогах в ближайшие дни существенно снизится в темное время суток. Причина тому — плотные туманы ночью и в первой половине дня. Водителей просят не забывать о безопасной скорости и дистанции.

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