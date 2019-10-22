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Происшествия

В центре Одессы грузовик в густом тумане врезался в трамвай (фото)

16:56 22 октября 2019 207
В центре Одессы грузовик в густом тумане врезался в трамвай
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В Одессе 22 октября грузовик врезался в трамвай. Как сообщили в управлении патрульной полиции в Одесской области, около 6:00 поступило сообщение о ДТП в центре города — на Тираспольской площади. Как выяснилось, столкнулись грузовой автомобиль JAC и трамвай № 15.

Когда трамвай на конечной остановке двигался по кольцу, в него врезался JAC. В результате ДТП водитель автомобиля, 1983 года рождения, получил травмы и госпитализирован. В трамвае никто не пострадал. На месте работали следователи, которые установят все обстоятельства ДТП.

По предварительным данным, водитель автомобиля не предоставил преимущество общественному транспорту, не исключено, что не последнюю роль сыграл накрывший город густой туман.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 21 октября в Суворовском районе Одессы автокран врезался в трамвай с пассажирами. Пострадал водитель трамвая.

В тот же день в Вите-Почтовой под Киевом груженая бетономешалка столкнулась с кроссовером и влетела в здание сельсовета.

А в Николаеве массивная дверь маршрутки на ходу влетела в салон. Дверь ребром рухнула на пассажирское сиденье.

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