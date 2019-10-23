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Происшествия

Под Николаевом микроавтобус и легковушка попали в лобовое ДТП: 1 погибший, 8 пострадавших

11:11 23 октября 2019 290
Под Николаевом столкнулись микроавтобус и легковушка
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

Вечером 22 октября, примерно в 22:30, на 116-м км автодороги Н-24 Благовещенское — Николаев в Арбузинском районе Николаевской области столкнулись автомобили Mercedes Vito, в котором находились шесть человек, и Fiat Qubo с 61-летней женщиной-водителем и двумя пассажирами.

В результате ДТП 42-летний пассажир Fiat от полученных травм погиб на месте. Оба водителя, 54-летний пассажир легковушки и пять пассажиров микроавтобуса (в возрасте от 24 до 72 лет) получили различные травмы и были доставлены в больницу.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области, на месте работали группы реагирования патрульной полиции Арбузинского и Южноукраинского отделений полиции, следователи и криминалисты следственного управления. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 14 октября на этой же трассе в лобовом столкновении Opel Vectra и «Москвича» погибли четыре человека и шесть были травмированы.

А 22 октября в Закарпатье квадроцикл влетел в толпу людей на остановке. Пострадали две женщины.

В тот же день во Львовской области на трассе Львов — Тернополь фура раздавила легковушку вместе с водителем.

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