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Под Николаевом микроавтобус и легковушка попали в лобовое ДТП: 1 погибший, 8 пострадавших
Вечером 22 октября, примерно в 22:30, на 116-м км автодороги Н-24 Благовещенское — Николаев в Арбузинском районе Николаевской области столкнулись автомобили Mercedes Vito, в котором находились шесть человек, и Fiat Qubo с 61-летней женщиной-водителем и двумя пассажирами.
В результате ДТП 42-летний пассажир Fiat от полученных травм погиб на месте. Оба водителя, 54-летний пассажир легковушки и пять пассажиров микроавтобуса (в возрасте от 24 до 72 лет) получили различные травмы и были доставлены в больницу.
Как сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области, на месте работали группы реагирования патрульной полиции Арбузинского и Южноукраинского отделений полиции, следователи и криминалисты следственного управления. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 14 октября на этой же трассе в лобовом столкновении Opel Vectra и «Москвича» погибли четыре человека и шесть были травмированы.
А 22 октября в Закарпатье квадроцикл влетел в толпу людей на остановке. Пострадали две женщины.
В тот же день во Львовской области на трассе Львов — Тернополь фура раздавила легковушку вместе с водителем.
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