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"Слуга народа" попал в скандал из-за выступления в эфире росТВ
Народный депутат из фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко (избран в мажоритарном округе в Запорожье) оскандалился выступлением на «Первом канале» российского ТВ, попытавшись вступить в полемику с главарем боевиков «ДНР» Денисом Пушилиным. Напомним, ранее во фракции заявили о реальности мирного урегулирования на Донбассе по формуле Штайнмайера.
Согласно отзывам в соцсетях, выглядел в программе «Большая игра» 20 октября украинский депутат не лучшим образом — фактически ему пришлось оправдываться по поводу ситуации на Донбассе.
В своем спиче он фактически позвал Пушилина на переговоры под предлогом того, что «сторонам» «писать новый Минск».
В своем Facebook нардеп объяснил свое решение выйти в росэфир желанием «донести гражданам Российской Федерации прямую позицию украинского народа и властей Украины в отношении создания и выполнения всех условий для обеспечения мира на оккупированных территориях».
Позицию депутата резко раскритиковали —
«Это ж где у человека голова, чтобы на шестом году войны на поклон к врагу идти, и подыгрывать российской пропаганде, унижающей твою собственную страну. Надеюсь, фракция СН быстро определит свою позицию по коллаборантскому поведению Шевченко», — написал Бутусов в Facebook.
А Лео Герос предложил коллеге «костюм-двойку сменить на костюм матрешки».
«И позицию на этой помойке излагать ему стоит от себя, а никак не от украинского народа и властей Украины», — подчеркнул депутат.
Напомним, накануне в Офисе президента заявили о необходимости проверить «слуг народа» на детекторе лжи.
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