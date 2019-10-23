24.73 / 24.99 27.38 / 27.82
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

"Слуга народа" попал в скандал из-за выступления в эфире росТВ

11:48 23 октября 2019 357
Евгений Шевченко в эфире
Инф. «ФАКТОВ»

Народный депутат из фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко (избран в мажоритарном округе в Запорожье) оскандалился выступлением на «Первом канале» российского ТВ, попытавшись вступить в полемику с главарем боевиков «ДНР» Денисом Пушилиным. Напомним, ранее во фракции заявили о реальности мирного урегулирования на Донбассе по формуле Штайнмайера.

Согласно отзывам в соцсетях, выглядел в программе «Большая игра» 20 октября украинский депутат не лучшим образом — фактически ему пришлось оправдываться по поводу ситуации на Донбассе.

В своем спиче он фактически позвал Пушилина на переговоры под предлогом того, что «сторонам» «писать новый Минск».

В своем Facebook нардеп объяснил свое решение выйти в росэфир желанием «донести гражданам Российской Федерации прямую позицию украинского народа и властей Украины в отношении создания и выполнения всех условий для обеспечения мира на оккупированных территориях».

Позицию депутата резко раскритиковали — в т. ч. это сделал журналист Юрий Бутусов и соратник Шевченко по фракции Лео Герос.

«Это ж где у человека голова, чтобы на шестом году войны на поклон к врагу идти, и подыгрывать российской пропаганде, унижающей твою собственную страну. Надеюсь, фракция СН быстро определит свою позицию по коллаборантскому поведению Шевченко», — написал Бутусов в Facebook.

А Лео Герос предложил коллеге «костюм-двойку сменить на костюм матрешки».

«И позицию на этой помойке излагать ему стоит от себя, а никак не от украинского народа и властей Украины», — подчеркнул депутат.

Напомним, накануне в Офисе президента заявили о необходимости проверить «слуг народа» на детекторе лжи.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Заворотнюк

Врачи часто путают с остеохондрозом: онколог рассказал о болезни Заворотнюк

Модный маникюр

Новые тренды в маникюре: янтарь и золото, голограммный пигмент (фото)

На месте инцидента

В центре Киева прогремел взрыв, погиб ветеран АТО: все подробности, фото и видео происшествия

Кадр с монитора&nbsp;— мальчик и «призрак»

Мать пришла в ужас, увидев в кроватке сына привидение младенца: правда выяснилась утром (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер