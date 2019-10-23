"Слуга народа" попал в скандал из-за выступления в эфире росТВ

Политика

Народный депутат из фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко (избран в мажоритарном округе в Запорожье) оскандалился выступлением на «Первом канале» российского ТВ, попытавшись вступить в полемику с главарем боевиков «ДНР» Денисом Пушилиным. Напомним, ранее во фракции заявили о реальности мирного урегулирования на Донбассе по формуле Штайнмайера.

Согласно отзывам в соцсетях, выглядел в программе «Большая игра» 20 октября украинский депутат не лучшим образом — фактически ему пришлось оправдываться по поводу ситуации на Донбассе.

В своем спиче он фактически позвал Пушилина на переговоры под предлогом того, что «сторонам» «писать новый Минск».

В своем Facebook нардеп объяснил свое решение выйти в росэфир желанием «донести гражданам Российской Федерации прямую позицию украинского народа и властей Украины в отношении создания и выполнения всех условий для обеспечения мира на оккупированных территориях».

Позицию депутата резко раскритиковали — в т. ч. это сделал журналист Юрий Бутусов и соратник Шевченко по фракции Лео Герос.

«Это ж где у человека голова, чтобы на шестом году войны на поклон к врагу идти, и подыгрывать российской пропаганде, унижающей твою собственную страну. Надеюсь, фракция СН быстро определит свою позицию по коллаборантскому поведению Шевченко», — написал Бутусов в Facebook.

А Лео Герос предложил коллеге «костюм-двойку сменить на костюм матрешки».

«И позицию на этой помойке излагать ему стоит от себя, а никак не от украинского народа и властей Украины», — подчеркнул депутат.

Напомним, накануне в Офисе президента заявили о необходимости проверить «слуг народа» на детекторе лжи.

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