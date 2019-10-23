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СМИ назвали популизмом заявления о реприватизации, который ударит по приватизации-2020
Заявив о реприватизации телекоммуникационной компании «Укртелеком», Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины проявил большую недальновидность, поскольку это нанесет удар по большой приватизации, запланированный на 2020 год. Об этом идет речь в материале «Опасная связь: кто выиграет и проиграет от реприватизации «Укртелекома» на сайте Obozrevatel.
В материале отмечается, что заявления о возврате в госсобственность «Укртелекома» — это популизм и недальновидность руководства ФГИ, которое не спешит отказываться от инициатив своих предшественников.
«Эксперты сетуют на недальновидных госчиновников из ФГИУ, с неистовым рвением кинувшихся выполнять спущенную еще при предыдущей власти задачу, выданную с прицелом на политические дивиденды. А поскольку никто не дал отбой, чиновники лениво отыгрывают старый сценарий, бездумно, по инерции», — говорится в материале.
Кроме того, автор подчеркнул, что дискуссии о реприватизации ставят под угрозу успех большой приватизации, запланированной властью на 2020 год. Поскольку инвесторы будут очень консервативно оценивать стоимость украинских активов, которые у них могут однажды отобрать.
«Это игра на понижение со стороны потенциальных покупателей государственных предприятий, выставленных на продажу в рамках большой приватизации, объявленной президентом Зеленским. Особенно для покупателей госбанков, „Укрзалізниці“ и „Укрпочты“. На фоне возврата „Укртелекома“ иностранные инвесторы будут очень консервативно оценивать стоимость украинских активов. Что хорошо для местных опытных охотников за дешевым госимуществом, но плохо для Украины и каждого украинца», — сказано в материале.
По мнению автора, реприватизация «Укртелекома» грозит стране не только прямыми убытками, но и потерей репутации — инвесторы не придут в страну, в которой отбирают проданные активы. Поэтому правительтство может забыть о планах привлечь 50 млрд долларов инвестиций в ближайшие 5 лет.
Напомним, ранее СМИ отмечали, что статистика прямых иностранных инвестиций свидетельствует о том, что Украина не является приоритетом для зарубежных инвесторов, а риск национализации раннее проданных предприятий дополнительно отпугивает инвесторов. В частности, ситуация вокруг оператора связи «Укртелеком», где ФГИ сделал несколько неосторожных заявлений о возможной реприватизации предприятия, является негативным сигналом для инвесторов.
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