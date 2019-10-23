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- 19:20 Спасала проигравшегося мужа: кассир сожгла игровой зал под Николаевом
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Спасала проигравшегося мужа: кассир сожгла игровой зал под Николаевом
Пожар в игровом зале одного из лотерейных операторов произошел ранним утром 18 октября. Вагон, в котором оборудовали игровое заведение предприимчивые хозяева из райцентра Еланец, выгорел полностью. Позже кассир игрового зала сообщила в полицию, что поджог совершили двое неизвестных ей людей. Ранее под Одессой сожгли крупное предприятие по переработке чеснока.
Женщина рассказала, что около 5 утра в помещение вошли двое мужчин «в черной одежде и масках». Один подошел к ней и несколько раз ударил кулаком в лицо. Второй в это время облил зал бензином, а затем поджег. Кассира они якобы вывели на улицу, усадили в автомобиль и вывезли за пределы населенного пункта, где и оставили, а сами уехали.
По заявлению кассира Еланецкий отдел полиции открыл уголовное производство по ст.ст. 194 и 125 УК Украины (поджог и легкое телесное повреждение).
Однако заявительница сильно путалась в показаниях. Как сообщили в прокуратуре Николаевской области, в ходе расследования правоохранители установили, что фактически имела место обычная инсценировка нападения на игровой зал, а затем последовало заведомо ложное сообщение о совершении преступления. Женщина сама подожгла свое место работы, чтобы скрыть долг мужа, который играл в лотерею.
По неподтвержденным данным, долг мужчины превысил сотню тысяч гривен.
Ранее в Николаевской области подросток убил собственного деда, когда тот выключил компьютер в разгар игры.
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