Происшествия

Под Одессой мать троих детей украла телефон у ребенка с ДЦП

Кража в Одесской области задела за живое даже видавших виды полицейских. Как сообщили «ФАКТАМ» в региональном главке Нацполиции, вопиющий инцидент произошел в пригороде Одессы, в магазине одного из сел Беляевского района. Напомним, ранее под Днепром двое рецидивистов ограбили семилетнюю девочку.

«В Усатовское отделение полиции обратилась жительница Винницы, которая прибыла с ребенком в местный санаторий. Она сообщила, что зашла в магазин вместе с дочерью, которая больна ДЦП и не может передвигаться самостоятельно», — рассказали в управлении.

Чтобы расплатиться за покупку, женщина на несколько минут оставила коляску с четырехлетним ребенком в стороне.

Отошла от малышки всего на несколько минут — к кассе, чтобы купить воды, а чтобы девочка не плакала, оставила ей свой мобильный. Дочка не двигается, у нее проблемы со зрением, а музыка в телефоне ее успокаивает. Когда женщина вернулась, ребенок рыдал, а телефона не было…

Изучив записи с камеры видеонаблюдения, правоохранители установили и задержали злоумышленницу. Ею оказалась 44-летняя жительница Одессы, мать троих детей.

Она пояснила, что якобы «выпив лишнего», увидела в коляске девочку с телефоном, некоторое время «крутилась рядом», отвлекая ее внимание, а когда та отложила гаджет в сторону, забрала его и быстро скрылась.

Полицейские вернули телефон владелице, которая пояснила, что для нее гаджет — не роскошь, а необходимость. В смартфон, в частности, специально закачаны мелодии, которые успокаивают больного ребенка. Как выяснилось, телефон также — памятный подарок детей, один из которых (сын) погиб в ДТП три месяца назад.

С подозреваемой правоохранители проводят следственные действия.

По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Ранее в Харькове суд вынес приговор няне, которая избивали свою подопечную — девочку с ДЦП.

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