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Под Одессой мать троих детей украла телефон у ребенка с ДЦП
Кража в Одесской области задела за живое даже видавших виды полицейских. Как сообщили «ФАКТАМ» в региональном главке Нацполиции, вопиющий инцидент произошел в пригороде Одессы, в магазине одного из сел Беляевского района. Напомним, ранее под Днепром двое рецидивистов ограбили семилетнюю девочку.
«В Усатовское отделение полиции обратилась жительница Винницы, которая прибыла с ребенком в местный санаторий. Она сообщила, что зашла в магазин вместе с дочерью, которая больна ДЦП и не может передвигаться самостоятельно», — рассказали в управлении.
Чтобы расплатиться за покупку, женщина на несколько минут оставила коляску с четырехлетним ребенком в стороне.
Отошла от малышки всего на несколько минут — к кассе, чтобы купить воды, а чтобы девочка не плакала, оставила ей свой мобильный. Дочка не двигается, у нее проблемы со зрением, а музыка в телефоне ее успокаивает. Когда женщина вернулась, ребенок рыдал, а телефона не было…
Изучив записи с камеры видеонаблюдения, правоохранители установили и задержали злоумышленницу. Ею оказалась 44-летняя жительница Одессы, мать троих детей.
Она пояснила, что якобы «выпив лишнего», увидела в коляске девочку с телефоном, некоторое время «крутилась рядом», отвлекая ее внимание, а когда та отложила гаджет в сторону, забрала его и быстро скрылась.
Полицейские вернули телефон владелице, которая пояснила, что для нее гаджет — не роскошь, а необходимость. В смартфон, в частности, специально закачаны мелодии, которые успокаивают больного ребенка. Как выяснилось, телефон также — памятный подарок детей, один из которых (сын) погиб в ДТП три месяца назад.
С подозреваемой правоохранители проводят следственные действия.
По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Ранее в Харькове суд вынес приговор няне, которая избивали свою подопечную — девочку с ДЦП.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».