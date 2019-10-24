Как избавиться от рекламы наркотиков на стенах домов: в Киеве школьники нашли выход

Общество и люди

Надписи можно зарисовывать с помощью баллончиков с краской. Этим и занялись учащиеся столичного лицея — на месте интернет-адресов наркодилеров появились сердечки, цветочки и рисунки в стиле граффити. Напомним, наркоторговцы придумывают самые изощренные способы сбыта товара. Так, таможенники обнаружили крупную партию наркотиков в детской игрушке.

— Идея возникла после того, как мы из телесюжетов и статьи в газете «ФАКТЫ» узнали, что в Киеве на Борщаговке жители начали закрашивать надписи на стенах домов, — говорит один из участников акции, ученик 7-А класса Тимур. — Тогда мы с одноклассниками решили, что тоже можем это делать. Но будем не закрашивать, а зарисовывать адреса красивыми композициями с помощью баллончиков с краской. Наркомания опасна, с ней надо бороться.

— Ребята даже название акции придумали: Art4life, то есть искусство для жизни, в рамках проекта «Страна без наркотиков», — говорит заместитель директора по воспитательной работе киевского Лицея политики, экономики, права и иностранных языков Галина Щербий. — Мы готовы помогать детям в реализации любых креативных идей. Но то, что акцию поддержит столько ведущих телеканалов, пресса, для нас неожиданно. Думали, ребята просто делают доброе дело. А оно получило всеукраинскую огласку. Будет отлично, если акцию поддержат и в других городах страны.

— Здесь присутствуют и полицейские. Это охрана?

— Нет. Когда мы обсуждали, как проводить акцию, составляли маршрут, определяли места, где надо зарисовывать надписи, ребята сказали, что иногда люди вызывают полицию, думая, что граффитчики просто портят стены. Мы связались с нашими участковыми и получили поддержку.

— Практика показывает, что в Киеве на каждом втором здании есть надписи с адресами сайтов, где можно приобрести наркотики, — говорит инспектор сектора ювенальной превенции управления полиции Шевченковского района Киева Иван Кучинский. — Иногда нам самим приходится закрашивать надписи, а иногда это делают жители домов. То, что школьники начали такое важное дело, а родители их поддержали, очень хорошо. Пусть лучше на месте адреса наркодилера будет нарисовано сердце, цветок, герой мультфильма. А мы объясним прохожим, зачем ребята это делают.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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