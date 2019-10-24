Общество и люди

День автомобилиста и дорожника 2019: красивые поздравления, открытки, смс

27 октября отмечается профессиональный праздник работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства — День автомобилиста и дорожника.

«ФАКТЫ» собрали открытки и поздравления для тех, кто празднует.

Кто за рулем не первый год,

Кто знает каждый поворот,

Того сегодня поздравляем

И от души добра желаем.

Пусть будет легкою дорога.

Желаем Вам здоровья много.

Удача будет пусть всегда.

Ну, и ни жезла, ни гвоздя!

***

Всех, кто знает толк в машинах,

За рулем кто просто ас,

Кто привык к дорогам длинным,

С праздником отличным вас!

Пусть авто вас не подводит.

Ни гвоздя, ни жезла вам!

Солнца — при любой погоде

И назло любым ветрам!

Счастья семьям, сил, удачи,

Дружбы, радостей, побед.

Близко пусть мечты маячат,

Пусть горит зеленый свет.



***

Все дорожники сегодня

Отмечают праздник свой.

Много дней пускай счастливых

Будет вам дано судьбой.

Дело важное вершите,

Пусть сопутствует успех.

На дорогах, как и в жизни,

Будет меньше пусть помех.

***

В день дорожника поздравить

От души тебя спешу,

Ровных трасс, дорог красивых

Пожелать сейчас хочу.

Пусть доход дает работа,

Пользу пусть стране несет,

По пути добра и счастья

Пусть авто судьбы везет.

Радости в семье желаю

И признания в труде,

Пусть и дома, и в карьере

Круто повезет тебе.

Также напомним, что 27 октября отмечается Международный день тещи.

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