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Общество и люди

День автомобилиста и дорожника 2019: красивые поздравления, открытки, смс

16:27 26 октября 2019 497
День автомобилиста
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

27 октября отмечается профессиональный праздник работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства — День автомобилиста и дорожника.

«ФАКТЫ» собрали открытки и поздравления для тех, кто празднует.

День автомобилиста

Кто за рулем не первый год,
Кто знает каждый поворот,
Того сегодня поздравляем
И от души добра желаем.

Пусть будет легкою дорога.
Желаем Вам здоровья много.
Удача будет пусть всегда.
Ну, и ни жезла, ни гвоздя!

День автомобилиста

***
Всех, кто знает толк в машинах,
За рулем кто просто ас,
Кто привык к дорогам длинным,
С праздником отличным вас!

Пусть авто вас не подводит.
Ни гвоздя, ни жезла вам!
Солнца — при любой погоде
И назло любым ветрам!

Счастья семьям, сил, удачи,
Дружбы, радостей, побед.
Близко пусть мечты маячат,
Пусть горит зеленый свет.

День автомобилиста
***
Все дорожники сегодня
Отмечают праздник свой.
Много дней пускай счастливых
Будет вам дано судьбой.

Дело важное вершите,
Пусть сопутствует успех.
На дорогах, как и в жизни,
Будет меньше пусть помех.

День автомобилиста

***
В день дорожника поздравить
От души тебя спешу,
Ровных трасс, дорог красивых
Пожелать сейчас хочу.

Пусть доход дает работа,
Пользу пусть стране несет,
По пути добра и счастья
Пусть авто судьбы везет.

Радости в семье желаю
И признания в труде,
Пусть и дома, и в карьере
Круто повезет тебе.

День автомобилиста

Также напомним, что 27 октября отмечается Международный день тещи.

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