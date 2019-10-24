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День автомобилиста и дорожника 2019: красивые поздравления, открытки, смс
27 октября отмечается профессиональный праздник работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства — День автомобилиста и дорожника.
«ФАКТЫ» собрали открытки и поздравления для тех, кто празднует.
Кто за рулем не первый год,
Кто знает каждый поворот,
Того сегодня поздравляем
И от души добра желаем.
Пусть будет легкою дорога.
Желаем Вам здоровья много.
Удача будет пусть всегда.
Ну, и ни жезла, ни гвоздя!
***
Всех, кто знает толк в машинах,
За рулем кто просто ас,
Кто привык к дорогам длинным,
С праздником отличным вас!
Пусть авто вас не подводит.
Ни гвоздя, ни жезла вам!
Солнца — при любой погоде
И назло любым ветрам!
Счастья семьям, сил, удачи,
Дружбы, радостей, побед.
Близко пусть мечты маячат,
Пусть горит зеленый свет.
***
Все дорожники сегодня
Отмечают праздник свой.
Много дней пускай счастливых
Будет вам дано судьбой.
Дело важное вершите,
Пусть сопутствует успех.
На дорогах, как и в жизни,
Будет меньше пусть помех.
***
В день дорожника поздравить
От души тебя спешу,
Ровных трасс, дорог красивых
Пожелать сейчас хочу.
Пусть доход дает работа,
Пользу пусть стране несет,
По пути добра и счастья
Пусть авто судьбы везет.
Радости в семье желаю
И признания в труде,
Пусть и дома, и в карьере
Круто повезет тебе.
Также напомним, что 27 октября отмечается Международный день тещи.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!