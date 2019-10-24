Общество и люди

День автомобилиста и дорожника Украины: поздравления и забавные картинки

В воскресенье, 27 октября, отмечается День автомобилиста и дорожника Украины.

«ФАКТЫ» предлагают вам поздравить автомобилистов и дорожников.

Рано утром, спозаранку

Ты садишься за «баранку»,

Нажимаешь на педаль

И в авто несешься вдаль!

Сложной трассы, победитель,

Замечательный водитель,

Поздравления принимай,

Праздник весело встречай!

И пусть в День автомобилиста

Будет трасса гладкой, чистой.

Пусть удачи будет бездна.

Ни гвоздя тебе, ни жезла!



***

Ни гвоздя тебе, ни жезла,

Массажер крутой на кресло,

Чтоб любимая машина,

Меньше кушала бензина.

С праздником тебя, всех благ,

Быть все время при деньгах,

И, конечно, при колесах,

Быстро чтоб решать вопросы.



***

Не тормозить — давить на газ

И за рулем, и в жизни,

Поменьше пробок, больше трасс.

С Днем автомобилиста!

Дней светлых, ясных, без дождей,

Дорог, чтоб без ухабин,

Веселья, счастья и деньжат —

Да в глобусном масштабе!

Пусть дома ждут тебя всегда

Любимые, родные.

В пути — веселье, смех, успех

И радости большие!

***

С Днем дорожного работника Вас поздравляем,

Дороги гладкой, ровной к счастью Вам желаем.

Чтоб ямы неудачи не встречались на пути,

Лопатой чтобы денежки могли бы Вы грести.

Чтобы разметки все вели к удаче и успеху,

И в жизни было много радости, веселья, смеха.

***

В любое время года

И в стужу, и в жару

Со всякою погодой

Дорожники в ладу.

Их труд (тяжел и славен),

Нам открывает путь,

Мы с праздником поздравим,

Желаем отдохнуть.

Пусть дни ребят проходят

Удачно и легко,

Чтоб в отпуск по дороге

Умчаться далеко.

Также напомним, что 27 октября отмечается Международный день тещи.

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