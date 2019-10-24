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Общество и люди

День автомобилиста и дорожника Украины: поздравления и забавные картинки

5:14 27 октября 2019 2026
День автомобилиста
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В воскресенье, 27 октября, отмечается День автомобилиста и дорожника Украины.

«ФАКТЫ» предлагают вам поздравить автомобилистов и дорожников.

День автомобилиста и дорожника

Рано утром, спозаранку
Ты садишься за «баранку»,
Нажимаешь на педаль
И в авто несешься вдаль!

Сложной трассы, победитель,
Замечательный водитель,
Поздравления принимай,
Праздник весело встречай!

И пусть в День автомобилиста
Будет трасса гладкой, чистой.
Пусть удачи будет бездна.
Ни гвоздя тебе, ни жезла!

День автомобилиста и дорожника
***
Ни гвоздя тебе, ни жезла,
Массажер крутой на кресло,
Чтоб любимая машина,
Меньше кушала бензина.

С праздником тебя, всех благ,
Быть все время при деньгах,
И, конечно, при колесах,
Быстро чтоб решать вопросы.

День автомобилиста и дорожника
***
Не тормозить — давить на газ
И за рулем, и в жизни,
Поменьше пробок, больше трасс.
С Днем автомобилиста!

Дней светлых, ясных, без дождей,
Дорог, чтоб без ухабин,
Веселья, счастья и деньжат —
Да в глобусном масштабе!

Пусть дома ждут тебя всегда
Любимые, родные.
В пути — веселье, смех, успех
И радости большие!

День автомобилиста и дорожника

***
С Днем дорожного работника Вас поздравляем,
Дороги гладкой, ровной к счастью Вам желаем.
Чтоб ямы неудачи не встречались на пути,
Лопатой чтобы денежки могли бы Вы грести.
Чтобы разметки все вели к удаче и успеху,
И в жизни было много радости, веселья, смеха.

***
В любое время года
И в стужу, и в жару
Со всякою погодой
Дорожники в ладу.

Их труд (тяжел и славен),
Нам открывает путь,
Мы с праздником поздравим,
Желаем отдохнуть.

Пусть дни ребят проходят
Удачно и легко,
Чтоб в отпуск по дороге
Умчаться далеко.

День автомобилиста и дорожника

Также напомним, что 27 октября отмечается Международный день тещи.

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