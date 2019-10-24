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Россия проиграла дело об украденном имуществе Ощадбанка в Крыму
Украинский «Ощадбанк» победил в судебном споре против России. Дело касалось украденного у банка имущества и активов в Крыму вследствие российской аннексии полуострова. Апелляционный суд в Париже принял сторону «Ощадбанка» и отклонил апелляцию россиян.
Год назад «Ощадбанк» в Международном арбитраже отсудил у России рекордную сумму — около 1,3 млрд долларов за утраченные активы в Крыму. Россия не спешила выполнять это решение и решила подать апелляцию. Россияне ссылались, что якобы такое решение повлечет материальный ущерб для РФ и нарушит права России.
«РФ в своем заявлении просила Парижский Апелляционный суд приостановить принудительное исполнение решения арбитража… Тем самым фактически Россия признала, что не намерена выполнять это решение… Судья решил, что приведенные РФ аргументы безосновательные и необоснованные… Ссылки на абстрактные или гипотетические основания, приведенные Россией, являются недопустимыми… Судья отметил, что принудительное исполнение решения не поставит под угрозу финансовое положение РФ», — объяснили суть дела в «Ощадбанке».
Напомним, заседание Парижского Апелляционного суда состоялось 8 октября, а решение было оглашено 22 октября. Рассматривалась апелляция на вердикт международного арбитража от 26 ноября 2018 года, когда «Ощадбанк» выиграл суд у России. По решению арбитража РФ была признана ответственной за убытки, причиненные оккупацией Крыма. «Ощадбанк» оценил свой ущерб в 15 млрд гривен.
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