Боевики «ДНР» сократили зарплаты и задерживают пенсии

Общество и люди

Бюджетникам в ОРДО не выплачивают недавно назначенные им «прибавки» к зарплатам и уже уведомили о том, что, скорее всего, зарплаты вернутся к прежнему уровню. А пенсионерам задерживают выплаты повышенных пенсий, которые по требованию оккупантов официально именуют «пособиями». Об этом в социальных сетях сообщат сами работники бюджетной сферы — медики, педагоги и родственники пенсионеров, проживающих в оккупации. напомним, ранее в ОРДО отменили шесть пригородных поездов.

«Сегодня сестра позвонила. Она медик. Говорит, что закончилась акция с повышением зарплат. Вернули все на круги своя. Зато акция с повышением коммуналки продолжится. Не долго музыка играла…«

Под постом, который опубликовал в Facebook проживающий в оккупированном Донецке пользователь под никнеймом «Сеня Анатолич Варм», сразу образовалась длинная ветка комментариев.

Ряд комментаторов обвиняют оккупантов в фейковом повышении зарплат:

«Прошу прощения, что вмешиваюсь. Работаю в садике, техперсонал, за несколько месяцев до повышения (в апреле 2019 года) нам неожиданно понизили зарплату примерно на четверть, потом при повышении общая сумма повысилась до предыдущей + 500 рублей. Теперь ходят слухи, что премию будут убирать вообще + задержки по выплатам. Спрашивали у начальства — ответ: „Все будет в полном объеме и вовремя“, но им сбрехать — раз плюнуть, ждем», — поделилась оригинальным «повышением» зарплаты работникам детсадов Swetlana Zlata

«Swetlana Zlata, такая же фигня и в школе у нас. Сначала снизили, потом добавили. На день учителя получили надбавку 50% и „фатит“. Теперь или уберут или процентов 25 будет надбавки. Табулек нет, зарплату ещё не насчитали так как не знают, какая надбавка будет. И вообще грозятся числа 5-го дать», — поддерживает собеседницу работница школы Karina Onishenko

Стоит отметить, что минимальные «пособия» пенсионерам оккупанты совсем недавно повысили до 4000 тыс. руб. Но, буквально сразу же стали наблюдаться задержки с их выплатой.

«Как денег не хватает может выйдем все и министров посадим с 600 000 на 3000 руб. (Автор комментария — предлагает перевести „министров ДНР“ на зарплаты дворников и лаборантов — до объявленного повышения — Авт.). Ребята, вы за что погибли и гибните за 18 000 руб. Когда на бульваре Пушкина гуляют (Тратят на кутеж. — Авт.) за час — по двадцать тысяч. Я ехал с таксистом и он говорил что его жена работает в „министерстве“, ему стыдно, что его жена зарабатывает в 100 раз больше чем он. И как на работу приедет (Таксист — к жене — Авт.), они там сидят, шмотки выбирают 25—40 тысяч руб. которые стоят. На „ДНР“ просто отмывают такие бешеные деньги и воруют! Надо выйти всем в „ДНР“ и выкинуть эту власть», — пишет пользователь Andrei Leonidoviсh.

В шутку участники ветки советуют идти в киллеры, но отмечают, что там сейчас конкуренция слишком большая. Или же — идти воевать на стороне оккупантов: «Ну не страшно, вон в танкисты можно пойти, там жуткий недобор, а зарплата аж 15 000 руб. наводчику и 19 000 командиру!».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в «ЛНР» пенсионерам под угрозой лишения пенсии, велели обзавестись «паспортами фейковой республики». А длинные очереди, которые сегодня выстраиваются в ОРДЛО за российскими паспортами, состоят в основном из пенсионеров, которые еще верят, что могут получить три пенсии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter