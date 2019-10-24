Счастье или ссоры: как правильно толковать бытовые приметы

Стиль жизни

Посуда в быту бьется часто, и люди относятся к этой неприятности довольно спокойно: как говорил незабвенный Карлсон, «пустяки, дело житейское». И уж, конечно, все знают, что посуда бьется «на счастье»". О том, так ли это на самом деле, и что действительно предвещает разбившаяся чашка или тарелка, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала психолог Диана Щербанская. Напомним, ранее Диана Щербанская рассказала, как на людей влияет дом, и о правилах наполнения его позитивной энергией.

— Традиция считать, что посуда бьется на счастье, пришла к нам из тех времен, когда этот предмет обихода был, если и не на вес золота, то очень близко к нему, — говорит Диана. — Это сейчас в многочисленных магазинах можно купить посуду на любой вкус и кошелек, а когда-то она продавалась в небольшом количестве, а стоила запредельно дорого. Неудивительно, что разбитая чашка или тарелка становилась трагедией, ведь заменить ее было непросто. Чтобы не расстраиваться по этому поводу, и придумали знаменитую формулу: «На счастье!» Так, лишившийся утвари человек не только не расстраивался, но и радовался: ничего, что разбилась тарелка, зато это принесет счастье — примета, же не может врать! В таком случае, мы рассматриваем разбитую чашку как жертву, которую принесли неким высшим силам, а они, в свою очередь, подарят нам что-то очень хорошее — то, чего мы давно ждем.

— Эта примета глубоко засела в нашем подсознании.

— Еще как! Например, в примету о том, что битая посуда приносит счастье, свято верят кинематографисты, у которых принято перед началом съемок фильма или сериала разбивать тарелку о штатив камеры. Сначала на ней расписываются все члены съемочной группы, а потом режиссер бьет ею о треногу, на которую крепится камера. При этом считается: чем больше осколков получится в результате, тем лучше. Их забирают себе на память о начале работы все — от исполнителей главных ролей до ассистентов гримеров и осветителей. Случается, что тарелку не удается расколотить с первого раза, и это плохо: значит, съемочную группу ждут разнообразные неприятности и даже несчастья — смены будут срываться, погода портиться, а актеры болеть и получать травмы.

— Значит, других примет, почему бьется посуда, не существует?

— Они есть, и касаются, прежде всего, моральной обстановки в доме. Замечено, там, где нет лада в семье, а люди постоянно ссорятся, посуда бьется чаще. Она аккумулирует буквально витающую в воздухе отрицательную энергию, которую люди «вырабатывают» во время ссоры, и, в конце концов, фарфор — он ведь не железный — не выдерживает нагрузки — трескается и раскалывается. Если ваша посуда начала подозрительно часто биться, обратите внимание на внутрисемейные отношения — возможно, вам нужно проявлять больше лояльности и терпения к людям, живущим рядом с вами. В противном случае, в один «прекрасный» день — подобно тарелкам — может треснуть, а затем и расколоться ваша семья. Меньше ссорьтесь, чаще миритесь, не обвиняйте друг друга понапрасну — сохраните и семейные отношения, и любимый сервиз. Впрочем, частые домашние конфликты — не единственная причина часто бьющейся посуды.

— Есть и другие?

— Самая распространенная и верная гласит: посуда бьется к жизненным переменам — возможно, счастливым, а возможно, и нет, тут уж все зависит от конкретной ситуации. Чтобы понять, что тут к чему, нужно вернуться к истории возникновения приметы о том, что посуда бьется к счастью. Конечно, сегодня посуду купить гораздо легче, чем во времена наших предков, но, тем не менее, мы ею тоже дорожим. Мы ведь покупали ее, выбирая из множества других экземпляров, значит, она нам по-своему дорога. Если она бьется, значит, в вашей жизни настали переломные времена: нужно что-то менять, переходя от одного — старого — этапа к другому — новому. Этот процесс не всегда бывает легким и безболезненным, но через него обязательно надо пройти, если, конечно, вы не хотите застрять на предыдущем жизненном уровне без возможности двигаться дальше.

Знаю историю одной семьи, у которой на кухне упал полный посуды навесной шкафчик — дюбели расшатались, не выдержав его веса, вывалились из стены. Результат — гора черепков, почти ничего из того, что там хранилось, не уцелело. Через полгода живущие в этом доме муж и жена развелись. Вместе они прожили около двадцати лети, и все это время их недовольство друг другом росло и накапливалось, пока однажды количество не перешло в качество — жить дальше вместе эти люди уже не могли. Так что, заметив, что у вас слишком часто бьются чашки и тарелки, проанализируйте свою жизнь — подумайте о том, какая ее сторона требует перемен, и сделайте шаг им навстречу.

— Это касается только посуды?

— Нет, всех домашних вещей. Вас должен насторожить факт, когда они ни с того, ни с сего «приказывают долго жить». Например, рвется недавно купленное постельное белье. Появляются прорехи на еще довольно крепкой одежде. Отрываются только что пришитые пуговицы. Отламываются ручки у кастрюль и сковородок. Выходят из строя бытовые приборы — телевизор, фен, мультиварка, пылесос. Вещи, которые «живут» рядом с нами, «напитываются» нашей энергией и чувствуют, порой лучше нас самих, что у нас что-то идет не так. Прислушивайтесь к их подсказкам, они плохого не посоветуют.

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