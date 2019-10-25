Самый необычный торт «Наполеон»: легкий рецепт (фото)

Стиль жизни

Этот торт «Наполеон» весьма необычен. Внешне он напоминает знаменитый кубик Рубика. Все кусочки разного цвета — красные, синие, зеленые, желтые. Вкус «Наполеона» — классический. А вот аромат непривычный. Какой именно и чем покрыт торт, «ФАКТАМ» рассказала кондитер Наташа Туфэйл, которая живет в Калифорнии. А родом она из Харькова.

— Торт предназначался имениннику — фанату кубика Рубика, — рассказывает Наташа Туфэйл. — Я испекла «Наполеон» и покрыла его моделирующим шоколадом.

— Создать такое кондитерское изделие, наверное, непросто.

— Да, это так. Понадобились точные математические расчеты. Нужно было создать идеальный куб, состоящий из идеальных кубиков. Главная сложность состояла в том, что когда коржи пропитываются кремом, пропорции могут меняться.

— Торт имениннику понравился?

— Да, он был в восторге.

Для создания торта в виде кубика Рубика кондитеру пришлось делать много математических расчетов

— У вас какой-то особенный рецепт торта?

— Скажу так: у каждого кондитера свои особенности его приготовления. Мой «Наполеон» отличается ароматом. Вместо ванили я использую бобы Тонка. Их надо совсем чуть-чуть. Когда я ставлю молоко греться, тру на меленькой терке четверть боба Тонка. Аромат получается неповторимый. Можно использовать натуральную ваниль. А рецепт торта таков.

Торт «Наполеон» Для приготовления квадратного торта «Наполеон», сторона которого 21 см, понадобятся такие ингредиенты: Мука 460 г Сливочное масло 260 г Вода ледяная 160 г Уксус 15 г Соль 1/3 чайной ложки 1. Соединить уксус и воду и оставить в чашке в морозилке, пока готовим все остальное 2. Порезать масло на маленькие кусочки и поместить в большую миску, добавить просеянную муку и соль. И очень хорошо растереть в крошку руками. 3. Когда масса станет однородной, добавить смесь уксуса и воды и замесить тесто. 4. Взвесить тесто и разделить на количество коржей. (Я обычно делаю 14 коржей).Поместите тесто в холодильник минут на 30. Крем лучше сделать за пару часов до теста. Для его приготовления нужны такие ингредиенты: 1050 мл молока максимальной жирности Сахар 300 г Яйца 5 штук Крахмал 45 г Масло сливочное 225 г Мне нравится «Наполеон» влажный и пропитанный. Если вы любите сухой, уменьшите количество крема в 1,5 раза. Нагреть молоко. В отдельной миске смешать остальные ингредиенты — кроме масла. Я взбиваю блендером, чтобы не было комочков. Когда молоко нагреется, медленно влить его в остальную смесь, постоянно помешивая. Если влить сразу, то яйца «сварятся». Поместить в кастрюлю и, постоянно помешивая, варить до загустения. Немного охладить до ~ 45−50 °С и добавить мягкое масло. Взбить крем миксером или блендером. Процесс выпекания коржей имеет свои особенности. Нужно учесть, что они немного уменьшатся во время выпекания. Прокалываем вилкой каждый и печем при 180 градусах. Следите, чтобы не подгорели. Когда остынут, собираем торт. На тарелку или подложку кладем немного крема, а потом корж, крем — и все это многократно повторяем. Ставим в холодильник на ночь. Утром обсыпаем крошкой от обрезков коржей и угощаем семью. Приятного аппетита!

— Торт лучше подавать охлажденным или при комнатной температуре?

— Можно прямо из холодильника.

— Как вы стали кондитером?

— Я стоматолог по образованию. И когда переехала в Америку, много лет работала гигиенистом в стоматологии. А печь всегда любила. И вот когда перестала работать после рождения третьей дочки, стала заниматься тортами. Мне было очень легко делать миниатюрный декор на тортах, так как мелкая моторика рук у стоматологов хорошо развита. Радость детей и взрослых, когда они пробуют мои торты — самое приятное в моей работе. Ведь торт — центр праздника!

Торты, которые создает Наташа Туфэйл, красивы и вкусны

— Часто приезжаете в Украину?

— Я уехала 21 год назад. И очень ностальгирую по родине. Приезжаю в Харьков каждый год.

— Над чем сейчас работаете?

— К сожалению, недавно у меня и моих детей обнаружилась непереносимость к глютену, молоку и яйцам. Нам запрещено многое из того, что используется в традиционных тортах. Поэтому я изучаю новою кондитерское направление — безглютеновые веганские торты и десерты. Это направление очень интересное.

Веганский торт не содержит яиц и молочных продуктов

— Из чего же делаются веганские торты?

— К примеру, в веганском торте суфле делается из аквафабы. Это жидкость после варки бобовых. Лучше всего — нута. Жидкость взбивается подобно белкам. Это просто чудо какое-то! У нее нет никого привкуса или запаха. Но она более капризная, чем белки. Ее надо уметь стабилизировать, чтобы она не осела, и взбивать необходимо не меньше 10−15 минут! В других веганских тортах я использую кокосовые сливки для крема или смесь кокосового молока с черным шоколадом. В коржи идет безглютеновая мучная смесь (состоит из рисовой муки, картофельного крахмала и других полезных ингредиентов). В этих тортах я не использую белый рафинированный сахар. Вместо него — подсластители: кокосовый сахар, сироп топинамбура или агавы. Один из самых вкусных тортов, в котором облачное суфле сочетается с клубничным конфи. Торт покрыт шоколадом и украшен свежими ягодами. В нем нет ни яиц, ни рафинированного сахара, ни молочных продуктов.

Наташа Туфэйл: «Торт — всегда центр праздника»

— Что вас вдохновляет на творчество?

— Всегда хочется доказать самой себе, что могу сделать что-то сложное, необычное. Ну и, конечно, приятно видеть счастье в глазах тех, кому торт предназначается, слышать о том, что он красивый и вкусный.

— Какое ваше профессиональное кредо?

— Я считаю, что сладости должны быть вкусными и при этом не вредить здоровью. Все ингредиенты в торте должны быть натуральными.

— А какой ваш торт любимый?

— Медовик с прослойкой из заварного крема на основе ягодного пюре.



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