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Импорт электроэнергии из РФ осуществляется в интересах Коломойского, — эксперт
От восстановления импорта электроэнергии из РФ выигрывает бизнесмен Игорь Коломойский, который получает дешевый ток для своих энергоемких предприятий. Об этом заявил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире телеканала NewsOne.
«Безусловно, отдельным украинским компаниям выгодно покупать эту электроэнергию, потому что она дешевая, и поставлять ее на свои предприятия. Чем и воспользовался одним из первых и фактически пока единственный, кто поставляет электроэнергию из Российской Федерации, — Игорь Коломойский», — сказал Корольчук.
Эксперт отметил, что российский дешевый ток поставляется на предприятия Коломойского, в себестоимости продукции которых доля электроэнергии очень высока. И именно за счет дешевой электроэнергии их владелец имеет возможность увеличить свои доходы.
«Эта электроэнергия, насколько известно, идет на предприятия, близкие к группе Игоря Коломойского, это ферросплавный бизнес, это Запорожский, Никопольский ферросплавные заводы. Они, собственно, требуют дешевой электроэнергии. Они тогда могут генерировать прибыль», — пояснил эксперт.
Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку, позволившую закупать украинским потребителям импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.
С 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза — с 2,4 млн кВт-ч до 4,5 млн кВт-ч в сутки.
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