Ноябрь-2019: названы благоприятные и опасные дни

Стиль жизни

Энергия Скорпиона, под знаком которого пройдет большая часть месяца, несмотря на всю свою взрывоопасность, грозит «взрывами» только тем, кто любит риск и авантюры, остальным не стоит его опасаться. Меркурий, который будет находиться в ретроградном движении до 20 ноября, приведет к сбою компьютерных программ и расторжению выгодных договоров, тем не менее это прекрасное время для анализа происходящего. 23 ноября Солнце войдет в созвездие Стрельца — наступит время романтиков и идеалистов.

О том, на какие дни ноября-2019 стоит обратить особое внимание, эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказала астропсихолог Валентина Виттрок.

1−2 ноября

Транзитная Луна, проходя по знаку Козерога, принесет ограничения в действиях и манипуляциях, которым нас будут пытаться подвергнуть близкие — и не очень — люди. 2 ноября, столкнувшись с Марсом из знака Весов, она станет источником серьезного нервного напряжения.

4−5 ноября

Транзитная Луна проходит по знаку Водолея — наступает время увлекательных приключений и ярких праздников.

6−8 ноября

Транзит Луны и Нептуна по знаку Рыб уведет от реальности в мир грез и фантазий. Тем, кто в это время занят решением серьезных вопросов, рекомендуется спуститься с неба на землю, остальные же могут продолжать витать в облаках. Сны, приснившиеся в это время, могут оказаться вещими.

9−10 ноября

Транзит Луны по знаку Овна сделает нас капризными и одновременно легкомысленными: вероятны импульсивные покупки и сцены со слезами и топаньем ножкой. И о первом, и о втором, скорее всего, впоследствии придется пожалеть.

11−18 ноября

Напряженный аспект Венеры к Нептуну сделает нас излишне доверчивыми — нас легко будет ввести в заблуждение и обмануть. Самое неприятное, что это могут сделать люди, которых мы считаем близкими, теперь же в них придется разочароваться.

12 ноября

Произойдет полнолуние в 20-м градусе Тельца в присутствии Урана и Меркурия, находящемуся в 19-м градусе Скорпиона, который связывают с черной магией. Такое соседство может спровоцировать несчастные случаи, аварии и спазмы сосудов, являющиеся причиной инфарктов и инсультов. Чтобы подобного не произошло, стоит соблюдать максимальную осторожность и следовать предписаниям лечащего врача.

13−15 ноября

Транзитная Луна, находясь в оппозиции к Венере и Юпитеру, проходит по знаку Близнецов: насущной потребностью станет критика властей, которых будут обвинять во всех мыслимых и немыслимых грехах. Желание много и путано говорить не будет способствовать пониманию между людьми.

16−17 ноября

Транзитная Луна проходит по Раку: захочется укрыться от всех проблем мира в четырех стенах своего дома — в тепле и уюте, под защитой близких людей. Напряженные аспекты Сатурна и Плутона из знака Козерога говорит о сильном эмоциональном прессинге со стороны партнеров — как на работе, так и в личной жизни.

18−19 ноября

Транзитная Луна, проходя по знаку Льва, в компании Венеры и Юпитера в знаке Стрельца, даст ощущение того, что жизнь налаживается. Энтузиазм, с которым мы возьмемся за любое дело, приведет к профессиональным достижениям и принесет эмоциональный подъем и ощущение праздника.

20 ноября

Меркурий переходит из ретроградного в прямое движение, а это значит, что снова можно проводить серьезные переговоры и заключать важные договора. Поломки техники и недоразумения в общении больше не будут нам досаждать.

Также 20 ноября Марс войдет в знак Скорпиона, в котором он чувствует себя как дома и обладает большой силой. Там он пробудет до 4 января 2020 года. Тем сильным мира сего, которым есть что скрывать, нужно быть начеку: на свет божий могут выйти тайны, которые долгое время удавалось скрывать от чужих глаз, что приведет к скандалам и разоблачениям.

Больше всего этого «момента истины» стоит опасаться политикам — они в результате рискуют своей карьерой, но и деятелям искусства и культуры таких обвинений также стоит опасаться, особенно если их будут выдвигать люди, которые хотят им за что-то отомстить.

Интересно, что направленная против того или иного человека разоблачительная кампания не обязательно должна быть для него негативной. Если ему удастся грамотно разрулить ситуацию и направить разрушительные энергии Марса в мирное русло, все может сложиться в соответствии со знаменитой поговоркой: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Стоит также помнить о том, что знак Скорпиона, в котором в это время будет находиться Марс, это всегда трансформация, зачастую — болезненная, но в конце концов оказывающая благотворное влияние.

23 ноября

Солнце переходит в знак Стрельца, где соединяется с уже находящимися там Юпитером и Венерой — начинается оптимистичный период, во время которого мы будем много путешествовать и сможем видеть в окружающих нас людях только положительные качества.

24−26 ноября

Транзитная Луна вместе с воинственным Марсом проходит по знаку Скорпиона — велика опасность травм и эмоционального истощения, которое может привести к депрессии. Чтобы подобного не произошло, требуется соблюдать осторожность и больше отдыхать.

26 ноября

В 15:07 по Гринвичу (в 18:07 по киевскому времени) произойдет новолуние в знаке Стрельца: все желания, загаданные в этот день, обязательно сбудутся.

27 ноября

Венера переходит в сдержанный и неэмоциональный знак Козерога: рассудок будет одерживать верх над чувствами.

28 ноября

Транзитная Луна и Юпитер, проходя по знаку Стрельца, принесут профессиональные озарения, счастливые шансы в личной жизни и оптимистичный взгляд на мир.

29−30 ноября

Транзитная Луна, проходя по Знаку Козерога, соединяется с Венерой, Сатурном и Плутоном, что отразится на ранимых впечатлительных людях, которые ощутят хандру и подавленность.

Впрочем, как говорят специалисты, хандра — это нормальное состояние, которое связано с холодным временем года. О простых и доступных средствах для улучшения настроения и самочувствия, читайте в «ФАКТАХ.

Больше гороскопов на каждый день для всех знаков зодиака читайте здесь.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter