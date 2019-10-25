Украина

В Украине хотят возобновить призыв на срочную службу в армию с 18 лет: что об этом известно

Управление персонала штаба Командования Сухопутных войск инициирует возвращение призыва на срочную службу с 18 лет. Об этом стало известно на брифинге начальника отделения комплектования управления персонала штаба командования Сухопутных войск подполковника Николая Качаненко. Напомним, в некоторых регионах военкоматы буквально отлавливают призывников, не дожидаясь их явки.

Офицер объяснил инициативу желанием ликвидировать расхождения между действующим законом «О воинской обязанности и военной службе» и указом президента Украины о призыве.

Так, если в законодательном акте говорится, что призыву на срочную службу подлежат граждане, которым исполнилось 18 лет и старше (до достижения 27-летнего возраста), то в президентских указах речь идет о гражданах с 20 лет.

«Такое расхождение негативно влияет на призывную кампанию. Молодой человек, обычно, после окончания школы или колледжа пытается устроиться в жизни — кто-то начинает работать, кто-то заводит семью. И в дальнейшем парень рассматривает службу в армии как нежелательную», — цитирует офицера Армия Информ.

Кроме того, военные намерены добиваться увеличения суммы штрафных санкций за неявку в военкомат по повестке (в настоящее время составляет 255 гривен).

Напомним, с 1 октября в Украине стартовал осенний призыв на срочную военную службу. Срок службы составляет 18 месяцев, для имеющих высшее образование — 12 месяцев.



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