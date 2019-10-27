«Динамо» — «Шахтер»: онлайн-трансляция матча Кубка Украины

Спорт

В среду, 30 октября, в поединке между киевским «Динамо» и действующим обладателем трофея донецким «Шахтером» на столичном «Олимпийском» определится четвертьфиналист Кубка Украины (начало — в 19:30). Стоимость билетов на игру — 60, 120, 250, 300, 400, 500, 800 и 1000 гривен.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию противостояния подопечных Алексея Михайличенко и Луиша Каштру, за которой вы сможете следить в этой новости.

Арбитр из Кропивницкого

Работать на поединке в Киеве комитет арбитров УАФ доверил бригаде рефери во главе с 29-летним судьей из Кропивницкого Виктором Копиевским, которому призваны помогать его земляк Андрей Скрипка и херсонец Владимир Володин (кстати, первый детский тренер… полузащитника «Шахтера» Виктора Коваленко). Резервный рефери — Николай Балакин (Киевская область), наблюдатель арбитража — итальянец Лучано Лучи.

В нынешнем сезоне Копиевский дважды пересекался с «Динамо» (2:0 с «Карпатами» и 1:2 с «Десной») и один раз — с «Шахтером» (2:0 со «Львовом»).

Арбитр Виктор Копиевский

Синхронная осечка

В прошлое воскресенье «Динамо» и «Шахтер» синхронно (впервые за 11 месяцев!) потеряли очки в чемпионате Украины. Киевляне на родном «Олимпийском» не удержали победу в матче с «Карпатами» — 1:1 (Вербич, 50 — Шабанов, 85, в свои ворота).

В свою очередь, «Шахтер» впервые в сезоне потерял очки, в харьковском поединке с двумя удалениями не сумев одолеть «Александрию» — 0:0.

Отрыв чемпиона страны от вице-чемпиона по-прежнему составляет 10 очков.

Прогноз букмекеров

Аналитики букмекерских контор в киевском матче отдают предпочтение «Шахтеру». К примеру, 1xBet cтавки на победу горняков в основное время принимает с коэффициентом 1,99, на ничью — 3,78, на успех «Динамо» — 3,54.

Напомним, что в нынешнем сезоне «бело-синие» и «оранжево-черные» противостояли друг другу уже два раза. В поединке за Суперкубок Украины в Одессе выиграло «Динамо» (2:1), а в рамках премьер-лиги горняки увезли победу из Киева (2:1).

История противостояния соперников

За годы выступлений во всесоюзных, всеукраинских и международных соревнованиях «Динамо» и «Шахтер» с 1938 года провели друг с другом 185 официальных поединков: 76 побед в активе киевлян, 53 — у дончан, а еще 56 встреч завершились вничью (разница мячей — 252:211).

В период независимости нашей страны небольшое преимущество у «Шахтера»: 92 матча, 34 выигрыша у «оранжево-черных», 26 мирных исходов и 32 победы у «бело-синих» (разница забитых и пропущенных — 116:109).

Самые крупные победы у «Динамо» в очных «украинских» противостояниях 3:0, у «Шахтера» — 4:1 и 3:0 (в советские времена — 5:0 и 6:0 соответственно).

Кстати, свой первый трофей на посту главного тренера «Динамо» Алексей Михайличенко завоевал 16 лет назад именно после победы в кубковом финале над «Шахтером» в 2003 году.

Видеообзор финала Кубка Украины 2003 года «Динамо» — «Шахтер» — 2:1

Взаимоотношения соперников в Кубке Украины

Гранды украинского футбола 16-й раз сразятся друг с другом в рамках национального Кубка. При этом 10 раз «Динамо» и «Шахтер» пересекались в финальных матчах турнира, отпраздновав по пять побед («бело-синие» — в 2003-м, 2005-м, 2007-м, 2014-м и 2015-м, «оранжево-черные» — в 2002-м, 2008-м, 2011-м, 2017-м и 2018-м).

Что же касается встреч оппонентов на стадиях плей-офф Кубка Украины, то здесь в одну калитку побеждает «Шахтер», выигравший все пять дуэлей (в полуфинале-2008/2009 — 2:0, в четвертьфинале- 2009/2010 — 2:0, в 1/8 финала-2011/2012 — 3:2, в 1/16 финала-2012/2013 — 4:1 и в ¼ финала-2018/2019 — 1:1, по пенальти — 4:3).

Видеообзор серии пенальти кубкового матча «Шахтер» — «Динамо» 7 апреля 2019 года

Состав «Шахтера» дороже почти на 40 млн евро

По данным авторитетного портала transfermarkt. de, состав «Шахтера» дороже общей стоимости футболистов «Динамо» на 39,2 млн евро — 137,4 млн евро против 98,2 миллиона.

Самые дорогие футболисты донецкой команды Исмаили (19 млн евро), Тете (15 млн), Тайсон (12 млн), Марлос (11 млн), а также Тарас Степаненко (10 млн).

В топ-семерку самых дорогих игроков столичного клуба входят: Виктор Цыганков (20 млн евро), Беньямин Вербич и Виталий Миколенко (по 6 млн), Фран Соль (5 млн), а также Сидклей, Сергей Сидорчук и Тамаш Кадар (по 4,5 млн).

Самый дорогой футболист в составах обеих команд — динамовец Виктор Цыганков

Погода в день игры

Синоптики обещают в Киеве в день матча холодную погоду: температура воздуха к моменту начала встречи опустится до нуля градусов, без осадков.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире кубковую дуэль «Динамо» — «Шахтер».

Фото ФК «Динамо», ФК «Шахтер»



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