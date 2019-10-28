Спорт

Пристрелялись: команда за 90 секунд забила два гола ударами со своей половины поля (видео)

Беспрецедентную меткость продемонстрировали футболисты в матче второго по силе японского дивизиона между одним из лидеров «Монтедио Ямагатой» и «Экиме» (3:0). Игроки команды хозяев поля во втором тайме за полторы минуты забили два гола «выстрелами» со своей половины поля!

Первый мяч Шун Накамура отправил в сетку ворот соперника на 61-й минуте. Прошло всего 90 секунд, и Тацухиро Сакамото повторил достижение партнера, заодно установив окончательный счет матча — 3:0 в пользу «Монтедио». Отметим, что после удара Сакамото мяч летел не по идеальной траектории, но голкипер «Эхиме» просто не выручил свою команду.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Англии футболист поразил ворота соперника ударом головой со своей половины поля.

Фото ФК «Монтедио Ямагата»

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