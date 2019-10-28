Кабмин отсекает новые бренды от участия в онлайн-рынке азартных игр, — эксперт

Политика

Новые иностранные бренды не смогут выйти на игровой рынок Украины из-за условий, прописанных в правительственном законопроекте «О государственном регулировании деятельности по организации и проведения азартных игр». Об этом, как сообщает Obozrevatel, заявил эксперт Украинского аналитического центра Борис Кушнирук.

Текст законопроекта уже опубликован на сайте Верховной Рады.

«Проектом правительственного закона предусматривается, что для оперирования сайтом необходимо иметь доменное имя второго уровня доменной зоны UA. Причем, уже на этапе подачи заявления на выдачу лицензии необходимо подать документы на соответствующее доменное имя. Но чтобы получить доменное имя второго уровня доменной зоны UA необходимо зарегистрировать торговую марку в Украине. Регистрация торговой марки занимает не менее года даже по ускоренной процедуре», — отметил эксперт.

Кушнирук подчеркнул, что существующие украинские и российские бренды, которые уже имеют зарегистрированные торговые марки, получат лицензии. Иностранные бренды, которые ранее не присутствовали на рынке, не будут иметь возможности получить лицензию.

«Кроме того, существует еще один важный отсекающий момент: налаживание необходимой для оперирования интернет сайта инфраструктуры тоже займет до года. Это адаптация сайта, исследование рынка, настройка методов платежей с локальными партнерами, поиск персонала и настройка операционной деятельности, выполнение локальных технических и законодательных требований, сертификация, юридические вопросы и др. Все это приводит к потере времени, что не даст равных возможностей новому бренду выйти на рынок», — заявил он.

Ранее бывшая госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская заявила, что целью легализации игорного бизнеса должно быть не наполнение госбюджета, а защита интересов населения. Некачественная легализация рынка азартных игр в Украине может нанести большой вред обществу.

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