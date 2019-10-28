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- 11:07 К бойцам «Азова» в Золотом нагрянула полиция: что об этом известно
К бойцам «Азова» в Золотом нагрянула полиция: что об этом известно (фото)
В город Золотое-4 на линии разграничения, где ветераны «Азова» и другие участники АТО организовали акцию «Последний блокпост», нагрянула полиция. Накануне в МВД заявили, что ветераны-добровольцы вывезли из Золотого-4 оружие. Теперь участники «Последнего блокпоста» подозревают, что их собираются изгнать с участка линии разграничения и беспрепятственно провести отвод украинской армии.
Официально полиция заявила, что хочет проверить документы у съемочной группы, приехавшей отслеживать ситуацию в Золотом. Якобы автомобиль журналистов попал в город не через блокпост, а по объездным дорогам. Участники акции «Последний блокпост» опубликовали видео диалога с прибывшими полицейскими.
Журналисты Lb.ua зафиксировали на фото момент прибытия полиции.
Напомним, из Золотого-4 в ближайшее время планируется отвести подразделения Объединенных сил, а охрану порядка хотят поручить Нацгвардии. Убеждать ветеранов-добровольцев в необходимости отведения армии из Золотого приезжал президент Владимир Зеленский.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!