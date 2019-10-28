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Мать обнаружила пропавшую 15-летнюю дочь на Pornhub
В США найти пропавшую девушку-подростка помог популярный сервис Pornhub. 15-летнюю школьницу безуспешно искали около года. Но после того, как мать девушки обнаружила видео с дочерью на порносайте, поиски пошли успешнее, предполагаемого похитителя удалось задержать.
Юная жительница города Санрайз во Флориде пропала в ноябре 2018 года. Десять месяцев спустя мать девушки обнаружила видео с дочерью на популярных сайтах для взрослых. Всего в сети оказалось 58 порнороликов с пропавшей школьницей.
Внимательно проанализировав видео, полиция вышла на след похитителя. На некоторых кадрах рядом с обнаженной девушкой появлялся лысый мужчина. Персонаж на видео был опознан — в феврале он появлялся в местном супермаркете вместе с девушкой, а та изо всех сил пыталась прикрыть лицо. Продавцы не просто запомнили странную парочку, но даже сумели воссоздать в памяти марку машины, на которой приезжали покупатели.
Разыскивавшегося мужчину арестовали в его квартире в городе Дэйви во Флориде. 30-летнему Кристоферу предъявили обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетней, а также в размещении в интернете видео со сценами насилия. По информации пострадавшей, большинство из порнографических роликов были сняты на квартире у Кристофера.
Возможно, позднее мужчину ждут и более тяжелые обвинения. Школьница-тинейджер утверждает, что забеременела, и ее силой привезли в клинику, где заставили сделать аборт.
Напомним, ранее в Харькове мальчика, самостоятельно ушедшего из детского сада, спас разносчик пиццы. А в соцсетях набирает популярностью новая опасная игра для подростков «Пропасть на 24 часа».
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