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Стиль жизни

Блинчики «Счастливая осень»: легкий рецепт, быстро и вкусно (фото)

13:45 28 октября 2019 1195
Блинчики «Счастливая осень»
Ольга СМЕТАНСКАЯ, «ФАКТЫ»

Блинчики любят взрослые и дети. Вкусно и сытно! Рецептов блинов существует огромное количество, а вот подать их оригинально умеет не каждая хозяйка. Как подойти к приготовлению блинов и подаче творчески, «ФАКТАМ» рассказала кулинар из Молдовы Вероника Чокинэ.

— Я готовлю блинчики разные по вкусу и по форме, — говорит Вероника Чокинэ. — Например, шоколадные и фруктовые. С удовольствием поделюсь рецептом апельсиновых блинчиков «Счастливая осень».

Апельсиновые блинчики «Счастливая осень»

0,5 л молока, 100 мл минеральной воды, 5 яиц, 6 ст. ложек муки, 5 ч. ложек растительного масла, щепотка соли, цедра и сок половинки апельсина, сахар по вкусу. Жарить на сковороде для блинчиков или обычной без масла, так как оно есть в тесте.


Апельсиновые блинчики понравятся всей семье

— С чем лучше подавать блинчики?

- Их можно есть просто так или с джемом, растопленным шоколадом, сгущенкой, медом… Очень вкусны блинчики со сметаной. И изысканны с маскарпоне со сливками и сахарной пудрой.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали легкий рецепт румяных тыквенных оладушек, которые очень нравятся детям.

Не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых модный десерт на палочке — кейк-попс. Несложным рецептом с «ФАКТАМИ» поделилась известный кулинар Вероника Веревкина.

Также читайте — рецепт необычного торта «Наполеон», который внешне напоминает знаменитый кубик Рубика.

Фото из альбома Вероники Чокинэ

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