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Блинчики «Счастливая осень»: легкий рецепт, быстро и вкусно (фото)
Блинчики любят взрослые и дети. Вкусно и сытно! Рецептов блинов существует огромное количество, а вот подать их оригинально умеет не каждая хозяйка. Как подойти к приготовлению блинов и подаче творчески, «ФАКТАМ» рассказала кулинар из Молдовы Вероника Чокинэ.
— Я готовлю блинчики разные по вкусу и по форме, — говорит Вероника Чокинэ. — Например, шоколадные и фруктовые. С удовольствием поделюсь рецептом апельсиновых блинчиков «Счастливая осень».
Апельсиновые блинчики «Счастливая осень»
0,5 л молока, 100 мл минеральной воды, 5 яиц, 6 ст. ложек муки, 5 ч. ложек растительного масла, щепотка соли, цедра и сок половинки апельсина, сахар по вкусу. Жарить на сковороде для блинчиков или обычной без масла, так как оно есть в тесте.
— С чем лучше подавать блинчики?
- Их можно есть просто так или с джемом, растопленным шоколадом, сгущенкой, медом… Очень вкусны блинчики со сметаной. И изысканны с маскарпоне со сливками и сахарной пудрой.
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Фото из альбома Вероники Чокинэ
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