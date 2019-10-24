29 октября 2019

Ну, вот это и свершилось. Событие, к которому вся Япония готовилась с апреля нынешнего года, когда император Акихито объявил о своём отречении от трона в пользу старшего сына Нарухито. На состоявшейся несколько дней назад в Токио торжественной церемонии, гостями которой стали около 2 тысяч почётных гостей из 170 стран мира, включая действующих монархов, президентов, премьер-министров, принцев и королей, 126-й японский император взошёл на Хризантемовый трон (Сокуирэй-сэйдэн-но-ги).

Церемония проходила в ''Сосновом зале'' (Мацу-но-ма) императорского дворца. Нарухито и окружавшие его самураи, вооружённые мечами и луками, были облачены в старинные традиционные одежды. Специалисты утверждают, что порядок церемонии, завершившейся громкими возгласами ''Банзай!'' (то есть ''Править 10 тысяч лет!''), проходила едва ли не так же, как и в 660-м году до нашей эры, когда было положено начало правлению нынешней императорской династии, продолжающемуся вот уже больше двух с половиной тысяч лет…

В своё время, путешествуя по Японии, я бывал в императорском дворце. Это было давно. Тогда ещё об увлечении фарфором у меня и мыслей даже не было. Хотя, безусловно, невероятная красота пышных старинных японских ваз уже тогда привлекла моё неискушенное внимание. Мог ли я представить, что пройдут годы — и в нашей коллекции фарфора особое место займут не только вазы, созданные руками известнейших японских мастеров, но и множество композиций на японскую тему, авторами которых являются испанские, итальянские и немецкие скульпторы?.. Конечно же, нет. Не жалею, что позже всё вышло так, как вышло.

В отличие от своего отца, императора Акихито, настолько увлекавшегося коллекционированием фарфора (в том числе и страстно мною любимого фарфора испанского), что в его покоях и в столовой стояли известные фарфоровые произведения, новый император отдаёт предпочтение другим увлечениям. Например, альпинизму, бейсболу, игре на виолончели и альте. Но это вовсе не означает того, что собранные его отцом фарфоровые шедевры должны покинуть свои привычные места в императорском дворце. Человек, влюблённый в музыку, вряд ли откажется от красоты, воплощённой в таком тонком и прекрасном материале, как фарфор.

Кстати, хотел обратить ваше внимание на эту достаточно редкую фигуру фарфорового японского монарха из нашей коллекции, исполненную испанскими мастерами в точном соответствии со всеми национальными традициями Страны восходящего солнца. Каждая деталь императорского убранства, тончайшие узоры и предметы, окружающие его, — всё это не является плодом авторской фантазии, а в точности передаёт традиционные одежды и позы монарха, восседающего перед своими подданными.

Дедушка взошедшего на престол императора Нарухито, 124-й император Хирохито, обращаясь к своему народу, когда-то говорил: ''Мы должны научиться выносить невыносимое и стерпеть нестерпимое'', только тогда достигнуть сможем всего. Японцам, ставящим перед собой каждый раз всё более и более высокие цели, удавалось и удаётся успешно к ним идти. Может быть, это происходит потому, что они умеют прислушиваться к своим мудрецам?..

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.