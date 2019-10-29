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Происшествия

Убил и съел своих знакомых: в России поймали каннибала (видео)

2:18 30 октября 2019 7
полицейские и людоед
Инф. «ФАКТОВ»

В российском Архангельске каннибал убил и съел несколько человек. До последнего времени он жил в квартире съеденного им человека. Ранее в Хабаровском крае 80-летняя женщина убила и съела своего квартиранта.

Как сообщают российские СМИ, 51-летний каннибал был хорошо знаком со своими жертвами. Как установило следствие, он распивал с ними спиртные напитки, а затем убивал их во сне, расчленял и ел.

Жертв долгое время никто не искал, так как у двоих из них не было родственников. У третьего родные были, но каннибал поведал им историю о том, что мужчина не пропал, а уехал на заработки в другой город, и якобы сдал людоеду квартиру в аренду. Эту же версию он озвучил полицейским, искавшим его жертву.

Следователи выяснили, что каннибал употреблял в пищу не только людей. В пакетах с человеческими останками найдены части тел кошек, собак и других мелких животных.

Ранее «ФАКТЫ» писали о супругах-людоедах, которые орудовали в Краснодарском крае России. Маньяки похищали людей, убивали их и по частям съедали тела жертв.

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