«Фармак» – не единственный производитель «Корвалола», — СМИ

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«Корвалолу» в этом году исполнилось 60 лет, но он по-прежнему остается самым популярным седативным средством в Украине, сообщает телеканал ICTV.

«Если говорить о секрете успеха „Корвалола“ — то это седативное, успокоительное действие и доступная, умеренная цена», — объясняет в сюжете телеканала Анастасия Зражевская, директор фармацевтической компании «Дарница» по корпоративным коммуникациям.

Тележурналисты напоминают, что за «Корвалол» уже 15 лет идет борьба между его основными производителями — киевскими компаниями «Фармак» и «Дарница».

«Главный аргумент „Фармака“ — они первыми зарегистрировали препарат после распада Советского Союза», говорится в сюжете.

Вместе с тем на «Дарнице» убеждены, что название препарата создавалась в советские времена, когда понятия интеллектуальной собственности не существовало.

«В Советском Союзе прав интеллектуальной собственности как таковых ни у граждан, ни у предприятии не было. Именно поэтому гражданину, когда он в Советском Союзе покупал „Корвалол“, было абсолютно все равно, кто производитель этого товара», — прокомментировал адвокат «Дарницы» Александр Мамуня.

Журналисты сообщают, что доходность «Корвалола» на украинском рынке превышает 100 млн грн в год, а потому вокруг этого препарата возникнет еще не один спор.

Как сообщалось, «Корвалол» появился в СССР в 1959 году как аналог немецкого препарата «Валокордин». Регистрационные удостоверения на производство «Корвалола» имели 70 заводов по всей территории СССР. Сейчас «Корвалол» производят разные предприятия в России, Беларуси, Украине, Узбекистане и Германии.

Суды между «Фармаком» и «Дарницей» за «Корвалол» начались 2004 году. Цель «Фармака» — добиться отмены госрегистрации препарата «Корвалол-Дарница». Представители «Дарницы» считают, что «Корвалол» был достоянием всего народа и не может быть монополизирован одним производителем. Кроме того, элемент «Дарница» в названии лекарства исключает возможность спутать это обозначение с торговой маркой «Фармака».

Еще в 2011 году «Фармак» полностью проиграл «Дарнице» процесс, где предметом спора являлось обозначение «Корвалол». Тем не менее, в 2017 году «Фармак» возобновил судебную тяжбу, изменив предмет спора на «Корвалол Corvalolum».

Летом 2017 года Апелляционная палата Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) признала обозначение «Корвалол Corvalolum» хорошо известным по отношению к «Фармаку». В 2018 году Киевский апелляционный хозяйственный суд по апелляционной жалобе «Дарницы» отменил это решение. 25 июня 2019 года Большая палата Верховного суда, в свою очередь, направила дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции. Сейчас дело рассматривает Хозяйственный суд города Киева.

Эксперты фармрынка отмечали, что победа «Фармака» в этом деле может иметь негативные последствия для украинских пациентов, поскольку монополия одного производителя приведет к повышению цены на «Корвалол».

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