Политика

По просьбе Ассоциации городов Украины Кабинет министров Украины готовится отменить постановление № 560, из-за которого в городах могут быть отключения отопления и горячей воды. Об этом на своей странице в Facebook заявил политический эксперт и журналист Тарас Семенюк.

«Суть постановления простая — ограничить верхний предел цены на отопление и горячее водоснабжение. Звучит красиво, вот только это решение — предвыборный трюк Владимира Гройсмана, который пытался такими популистскими способом добавить своей политической силе хоть какой-то рейтинг накануне парламентской гонки. На выборах Гройсман пролетел, а вот постановление № 560 осталось и действует до сих пор. Как предвыборный маневр это может быть и имело какой-то смысл, но вот на деле постановление № 560 привело к серьезным угрозам», — заявил журналист.

По его словам, если искусственно ограничить максимальную цену на тариф можно, то реальную себестоимость услуги устанавливает только рынок. И в случае, если реальная себестоимость коммунальной услуги превысит установленные ограничения, прописанные в постановлении, разницу придется погашать за счет бюджета.

«Так как в проекте бюджета на 2020 год эти средства не предусмотрены (в новом бюджете решили сосредоточиться на программе субсидирования населения, и средства направили в эту сферу), альтернативой станет отключение отопления и горячей воды посреди зимы», — отметил Семенюк.

Он также подчеркнул, что подобное развитие событий не устроит нынешнее правительство.

«А потому вероятно, что скоро постановление № 560 все же отменят и перейдут к более прозрачной цене на тарифы, которую будет диктовать рынок, а не политики в угоду своим интересам и амбициям», — подытожил Тарас Семенюк.



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