Эпопея с Brexit: Борис Джонсон добился досрочных выборов в Британии

Мир

Во вторник, 29 октября, Палата общин британского парламента согласилась с настойчивым предложением премьер-министра Бориса Джонсона провести досрочные парламентские выборы в декабре нынешнего года. Это стало возможным после того, как лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что согласен на роспуск парламента и выборы. Менее недели назад он и его соратники по партии проголосовали против этой идеи.

Что же изменилось? Корбин заявил: «Я последовательно говорил, что мы готовы к выборам и проголосуем за них, когда вариант Brexit без соглашения будет убран со стола. Теперь мы услышали от ЕС, что отсрочка выхода до 31 января подтверждена, так что на следующие три месяца это наше условие — убрать вариант выхода без соглашения со стола — соблюдено».

Действительно, в Брюсселе 29 октября окончательно подтвердили дату уже третьей отсрочки выхода Великобритании из состава Евросоюза. Напомним, изначально Brexit должен был состояться 29 марта 2019 года. Затем по просьбе Терезы Мэй его перенесли на конец мая. Но британские политики снова не смогли разобраться в тонкостях «развода с Брюсселем». Тогда отсрочку дали до 31 октября. После этого Мэй ушла в отставку.

В июле новое правительство в Британии возглавил Борис Джонсон, ярый сторонник Brexit. Он клялся, что осуществит выход 31 октября и ни днем позже, с соглашением или без него. Однако Палата общин приняла ряд законов, запрещающих правительству провести так называемый «жесткий Brexit». Джонсона обязали представить проект нового соглашения до 19 октября. Премьер сделал невозможное. Он сумел согласовать с лидерами стран ЕС этот документ и привезти его в Лондон точно в указанный срок. Однако британский парламент отказался утвердить проект соглашения.

Джонсона вынудили отправить в Брюссель письмо с просьбой об очередной отсрочке. Премьер-министр отправил три письма! То, которое содержало просьбу об отсрочке, он не подписал. А остальные два подписал. В них он подчеркивал, что ЕС не должен еще раз переносить сроки Brexit ни в коем случае.

Палата общин обязала Джонсона предоставить ей пакет законов, регулирующих выход страны из состава ЕС. Премьер подготовил эти документы в кратчайшие сроки. И снова парламент нанес ему удар — все эти законопроекты депутаты даже не стали обсуждать!

Тогда Джонсон потребовал проведения досрочных выборов. Он сам назвал дату — 12 декабря 2019 года. Премьер смирился с тем, что ему не удастся сдержать обещание, и Brexit 31 октября не состоится.

Внимательно наблюдая за событиями в Лондоне, руководство ЕС в Брюсселе решило отсрочку таки предоставить. Джонсон больше не возражал. Теперь он поставил перед собой цель провести выборы, победить и добиться принятия проекта соглашения по Brexit уже от нового состава Палаты общин.

Но и тут Корбин попытался помешать Джонсону. Уже после того, как лидер лейбористов заявил, что поддержит досрочные выборы, он неожиданно внес поправку. Корбин настаивает на том, чтобы парламент принял закон, разрешающий голосовать 16-летним. Обсуждение и голосование по его предложению было способно потопить надежды Джонсона на проведение выборов в декабре. Поправку лейбористов Палата общин 29 октября не поддержала.

Депутатам остается решить последний вопрос — определить точную дату выборов. Джонсон настаивает на четверг 12 декабря. Это старая британская традиция. Но часть депутатов-оппозиционеров настаивает на 9 декабря. Казалось, какая разница? Что решат эти три дня?

На самом деле, разница есть. Закон требует в случае проведения досрочных выборов роспуска парламента не позднее, чем за 25 рабочих дней до даты голосования. Если оно все же состоится 9 декабря, у Джонсона не останется ни единого шанса попытаться еще раз протащить через Палату общин свое соглашение с ЕС. А вот проведение голосования 12 декабря такую возможность теоретически сохраняет. Голосование по данному вопросу может состояться поздно вечером 29 октября.

По результатам опросов общественного мнения, рейтинг Джонсона и консерваторов значительно превышает рейтинг Корбина и лейбористов. Однако все может измениться. Британские СМИ уверены, что Джонсон потеряет много голосов, поскольку ему не удалось выполнить главное свое обещание — вывести Британию из состава ЕС 31 октября. Новая отсрочка также дает шансы противникам Brexit добиться проведения второго референдума и вовсе отказаться от развода с Брюсселем. И они понимают, что досрочные выборы в парламент станут для них решающими.

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